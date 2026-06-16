McGregor reagiert auf die unerwartete Niederlage von Ilia Topuria

In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) wurde eines der sensationellsten und unerwartetsten Ergebnisse des Jahres verzeichnet. Die jüngsten dramatischen Veränderungen in der UFC, die als weltweit renommierteste Sportpromotion gilt, lassen nicht nur die Fans, sondern auch Sportlegenden nicht kalt. Conor McGregor, der ehemalige UFC-Doppelchampion, äußerte sich kürzlich mit einer überraschenden Erklärung zur schweren Niederlage von Ilia Topuria gegen Justin Gaethje.

«Es war sehr traurig zu sehen, wie er aufgegeben hat»

Wie renommierte Sportinsider und ausländische Medien berichten, verbarg der legendäre irische Kämpfer nicht, dass er über Topurias Aktionen im Oktagon und dessen Niederlage enttäuscht war. Bei der Analyse der Gründe für die Niederlage hob Conor besonders den psychologischen Faktor hervor, der für Kämpfer entscheidend ist:

Conor McGregors Meinung zu Topurias Niederlage: «Ilia hat in diesem Aufeinandertreffen nicht bis zum Ende gekämpft; er ist mental zerbrochen und hat aufgegeben. Es war wirklich sehr traurig zu beobachten, wie er in diesen Zustand geriet und besiegt wurde. Eigentlich war er ein starker Sportler, der weitaus größere und großartigere Siege verdient hätte. Dennoch glaube ich, dass diese bittere Niederlage einen positiven Einfluss auf seine Karriere haben und ihn in Zukunft zu einem noch stärkeren, willensstärkeren Kämpfer machen wird. Darüber hinaus möchte ich eine wichtige Regel betonen: Familienmitglieder und nahestehende Personen sollten unter keinen Umständen in der Ecke des Kämpfers (als Sekundant) stehen. Unabhängig davon, was passiert, ist dies Profisport, und die Atmosphäre dort muss völlig anders sein».

In der folgenden offiziellen MMA- und Turnieranalysetabelle können Sie sich mit den Endergebnissen des «UFC Freedom 250»-Events und dem kommenden Kampfkalender von Conor McGregor vertraut machen:

Name des Events und Turniers Teilnehmer des Hauptkampfes Endergebnis und Methode Gewonnener Titel Conor McGregors nächster Gegner Datum und Ort des historischen Kampfes UFC Freedom 250

(Hauptkarte) Justin Gaethje — Ilia Topuria Justin Gaethje gewann

(durch technischen Knockout) Neuer UFC-Champion im Leichtgewicht Max Holloway

(Kampf der Legenden) 11. Juni, Las Vegas

(USA, Nevada)

Der neue König des Oktagons und Conor's Rückkehr

Zur Erinnerung: Im Hauptkampf des sensationellen «UFC Freedom 250»-Turniers besiegte der erfahrene Justin Gaethje den amtierenden Champion Ilia Topuria nach einer Serie schwerer Treffer durch technischen Knockout (TKO). Mit diesem glanzvollen Sieg schnallte sich Gaethje den Goldgürtel als neuer absoluter UFC-Champion seiner Gewichtsklasse um.

Conor McGregor, der diese Ereignisse kommentierte, befindet sich derzeit in der letzten Phase der Vorbereitung für seine Rückkehr ins Oktagon. In diesem Jahr am 11. Juli wird er in der Unterhaltungshauptstadt der USA, Las Vegas, in einem extrem intensiven und historischen Rematch gegen einen seiner alten und erbittertsten Rivalen — den geschickten Max Holloway — antreten. Dieser Kampf wird zweifellos das am sehnsuchtigsten erwartete Ereignis des Jahres für MMA-Fans weltweit sein.

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