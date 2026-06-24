Rio Ferdinand: Ronaldo hat wieder alle zum Schweigen gebracht

Der ehemalige Nationalspieler und Manchester United-Verteidiger Rio Ferdinand kommentierte die Leistung von Cristiano Ronaldo gegen Usbekistan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Die portugiesische Nationalmannschaft feierte einen souveränen 5:0-Sieg. Der 41-jährige Ronaldo erzielte zwei Treffer und glänzte mit einem Doppelpack.

Ferdinand würdigte die erneute Top-Leistung seines ehemaligen Teamkollegen. Seiner Meinung nach antwortete Ronaldo auf die Kritik an ihm mit seinem Einsatz und seinen Toren auf dem Platz.

"Er hat es geschafft. Cristiano hat alle zum Schweigen gebracht. Wieder eine Weltmeisterschaft, wieder neue Tore von Ronaldo", schrieb Rio Ferdinand auf seiner Social-Media-Seite.

Ronaldos Doppelpack spielte eine wichtige Rolle beim deutlichen Sieg Portugals. Trotz seines Alters setzt der erfahrene Stürmer seine hohe Treffersicherheit bei der Weltmeisterschaft fort.

Nach der zweiten Runde belegt die portugiesische Nationalmannschaft mit vier Punkten den zweiten Platz in der Gruppe.

Im letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Portugal am 28. Juni auf die kolumbianische Nationalmannschaft.

Die usbekische Nationalmannschaft spielt am selben Tag gegen die Demokratische Republik Kongo. In diesem Spiel werden die "Weißen Wölfe" darum kämpfen, den dritten Gruppenplatz zu belegen und ihr erstes positives Ergebnis bei der WM zu erzielen.