6 Tore in 5 Spielen! Donyell Malen zum Spieler des Monats der Serie A gewählt

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6 Tore in 5 Spielen! Donyell Malen zum Spieler des Monats der Serie A gewählt

Der beste Spieler der italienischen Serie A für die Monate August und September wurde bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ging an den Stürmer von AS Rom, Donyell Malen.

Der niederländische Stürmer stellte gleich zu Beginn der neuen Saison seine Torjägerqualitäten unter Beweis und erzielte in den ersten fünf Spieltagen der Meisterschaft insgesamt 6 Tore .

Hattrick, Doppelpack und unaufhaltsame Torgefährlichkeit

Malens Erfolg war entscheidend für den Saisonstart der „Giallorossi“:

  • Im Spiel gegen den AC Florenz erzielte der niederländische Angreifer einen Hattrick ;

  • in der Begegnung gegen US Lecce steuerte er einen Doppelpack bei;

  • und im Duell gegen den FC Turin erzielte er 1 weiteres Tor und trug maßgeblich zum Sieg bei.

Aufgrund dieser beeindruckenden Bilanz wurde Donyell Malen zum Spieler des Monats der Liga gekürt. Die Trophäe wird ihm offiziell am 17. Oktober vor dem Spiel zwischen AS Rom und dem CFC Genua in Rom überreicht.

Die Römer gehören zu den Tabellenführern.

Zur Information: Nach den ersten 5 Spieltagen hat AS Rom 13 Punkte auf dem Konto und teilt sich zusammen mit Inter Mailand und Lazio Rom die Tabellenspitze der Serie A. Das nächste Spiel bestreiten die „Wölfe“ am 11. Oktober auswärts gegen Como 1907.

Zur Erinnerung: Donyell Malen kam ursprünglich auf Leihbasis vom englischen Klub Aston Villa zu AS Rom. Später erwarb der Hauptstadtklub die Transferrechte des Stürmers vollständig, und diese Entscheidung zahlt sich voll aus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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