Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Judo das usbekische Nationalteam hat eine weitere Medaille gewonnen. In der −81 kg Gewichtsklasse trat unser Landsmann Sa’dulla Ravshanov an, kämpfte sich erfolgreich bis ins Finale vor und sicherte sich am Ende die Silbermedaille.

Der Weg ins Finale und der entscheidende Kampf

Sa’dulla Ravshanov kämpfte während des Turniers erfolgreich gegen Vertreter der führenden Judoschulen der Welt. In den Qualifikationsrunden und im Halbfinale besiegte er Athleten aus Japan, Brasilien, Georgien, China sowie im Halbfinale Frankreich und sicherte sich so das Finalticket.

Im Finalkampf um die Goldmedaille musste sich der usbekische Judoka dem Russen Yaroslav Bunakov geschlagen geben und wurde mit der Silbermedaille der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

Phase Gegnerisches Land / Athlet Ergebnis Qualifikationskämpfe Vertreter aus Japan, Brasilien, Georgien, China Sieg Halbfinale Vertreter aus Frankreich Sieg Finale Yaroslav Bunakov Silbermedaille

Medaillenspiegel des usbekischen Teams

Nach dem Erfolg von Sa’dulla Ravshanov stieg die Anzahl der Medaillen des usbekischen Nationalteams bei dieser Junioren-Weltmeisterschaft auf 2 . Derzeit hat unser Team 1 Goldmedaille und 1 Silbermedaille auf dem Konto.

Was denken Sie: Was sagt der Einzug von Sa’dulla Ravshanov ins Finale der Weltmeisterschaft in der Klasse bis 81 kg und der Gewinn der Silbermedaille über die Vorbereitung unserer jungen Judokas auf die Wettbewerbe der Erwachsenen aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!