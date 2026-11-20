Yuan Shufan, eine Expertin für traditionelle chinesische Medizin aus der Provinz Henan, hinterließ künftigen Generationen ein einzigartiges Erbe. In ihren letzten Lebensjahren wählte sie 100 Heilrezepte aus ihrer langjährigen Erfahrung aus und verfügte, dass diese nach ihrem Tod in ihren Grabstein eingraviert werden sollten. Dies berichtete Shanghai Daily darüber.

Yuan Shufan praktizierte seit ihrem 16. Lebensjahr traditionelle chinesische Medizin und behandelte über 80 Jahre lang Patienten. Sie verstarb 2006 im Alter von 97 Jahren.

Wie die Enkelin der Ärztin, Wang Kejun, gegenüber lokalen Medien erklärte, hatte ihre Großmutter über Jahre hinweg ihr Wissen und ihre Behandlungserfahrungen dokumentiert. Gegen Ende ihres Lebens wählte sie 100 Rezepte aus und wies ihren Sohn an, diese auf den Grabstein schreiben zu lassen.

Die Rezepte enthalten die Namen der Heilpflanzen und deren genaue Dosierung. Da der Platz auf dem Grabstein jedoch begrenzt war, wurden mehr als 50 der ausgewählten Rezepte eingraviert.

Yuan Shufan war der Ansicht, dass das Wissen über traditionelle Medizin nicht nur einer Person gehören, sondern anderen zugutekommen sollte. Sie wollte ihre Rezepte als Vermächtnis hinterlassen, das den Menschen hilft, sich kostenlos oder so günstig wie möglich behandeln zu lassen.

In den letzten Tagen kamen Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes in das Dorf Panlongqiao im Kreis Xiping der Provinz Henan, wo sich ihr Grab befindet. Sie fotografieren die Inschriften auf dem Grabstein und schreiben die Rezepte ab. Lokalen Berichten zufolge besuchen täglich etwa 300 bis 400 Menschen den Ort.

Gleichzeitig warnte die Enkelin der Ärztin davor, die Rezepte ohne ärztlichen Rat anzuwenden. Sie betonte, dass diese Inschriften eine Quelle für den Erfahrungsaustausch unter Fachleuten sein könnten, Patienten jedoch nicht versuchen sollten, sie eigenmächtig zuzubereiten und sich damit selbst zu behandeln.