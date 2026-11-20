In der Usbekischen Superliga im zentralen Spiel des 28. Spieltags — dem Derby von Taschkent Lokomotiv empfing zu Hause Pakhtakor und 2:1 erzielte einen Comeback-Sieg. Die Begegnung war bis in die letzten Sekunden hart umkämpft.

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor der Gäste: Bereits in der 4. Minute Flamarion eröffnete den Torreigen und brachte die „Löwen“ in Führung. Doch kurz vor Spielende gelang den „Eisenbahnern“ die Wende. In der 81. Minute glich Jasurbek Yaxshiboyev aus, während in der Nachspielzeit, in der 90.+2. Minute, der erfahrene Stürmer Temurxo‘ja Abduxoliqov den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte.

Tabellensituation und Folgen

Diese Niederlage Kamoliddin Tojiyev kostete das von ihm trainierte Pakhtakor sehr viel. Die „Löwen“ mit 59 Punkten bleiben auf dem 2. Platz und haben ihre Chancen im Titelrennen fast vollständig eingebüßt. Lokomotiv hingegen feierte den wichtigen Sieg, erhöhte sein Punktekonto auf 46 und kletterte auf den 4. Tabellenplatz.

Statistiken Lokomotiv Pakhtakor Endstand 2 1 Torschützen Jasurbek Yaxshiboyev (81'), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2') Flamarion (4') Tabellenplatz 4. Platz (46 Punkte) 2. Platz (59 Punkte)

Spielbericht und Aufstellungen

Superliga. 28. Spieltag Lokomotiv — Pakhtakor 2:1 Tore: Jasurbek Yaxshiboyev (81.), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2.) — Flamarion (4.).

Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 8. Bilol Tupliyev (9. Suhrob Nurulloyev, 76), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 14. Nikolay Ivanov (45. Yovan Nishich, 73), 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev, 18. Oleksandr Kucherenko, 22. Sunatilla Poyonov (28. Shuhrat Muhammadiyev, 76), 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammedali Reimov, 73), 33. Oleg Zoteyev, 99. Jasurbek Yaxshiboyev.

Pakhtakor: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov, 9. Ibrohim Ibragimov, 10. Akmal Mozgovoy, 21. Bashar Resan (17. Dostonbek Hamdamov, 40), 22. Muhammad-Bobur Karimov, 23. Abdurauf Bo‘riyev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Stefan Chinedu (77. Oybek Bozorov, 73).

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die Niederlage von Pakhtakor im Derby – die Unaufmerksamkeit in den Schlussminuten oder die starke Willenskraft von Lokomotiv? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!