Im Stadtteil Marina in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wurde der zweite Vertiport für elektrische Lufttaxis fertiggestellt und offiziell für kommerzielle Flüge zertifiziert. Damit wurde die notwendige Infrastruktur für eine regelmäßige Lufttaxi-Verbindung zwischen Dubai Marina und dem internationalen Flughafen geschaffen.

Nach Angaben der Verkehrsbehörde von Dubai wird erwartet, dass der Flug mit dem Lufttaxi von Marina zum Dubai International Airport weniger als 10 Minuten dauern wird. Mit dem Auto benötigt man für dieselbe Strecke je nach Verkehrslage etwa 35 Minuten.

Die elektrischen Lufttaxis werden vom US-Unternehmen Joby Aviation betrieben. Das Fluggerät, das vertikal starten und landen kann, ist für einen Piloten und vier Passagiere ausgelegt.

Der Vertiport in Dubai Marina befindet sich in der Nähe der American University. Er ist nach dem ersten Vertiport in Flughafennähe die zweite Station, die eine Zertifizierung erhalten hat.

Derzeit werden zwei weitere Vertiports in den Gebieten Downtown Dubai und Palm Jumeirah gebaut. Sobald diese in Betrieb genommen werden, entsteht ein Lufttaxi-Netzwerk aus den ersten vier Stationen, die wichtige Punkte der Stadt miteinander verbinden.

Der kommerzielle Passagierverkehr soll im zweiten Quartal 2027 aufgenommen werden. Vor der Inbetriebnahme sind für Ende 2026 Testflüge geplant. Die kommerziellen Flüge hängen jedoch auch von den entsprechenden Genehmigungen und der Einsatzbereitschaft des Betreibers ab.