Strafverfahren in Kasachstan nach Geburtstagsvideo in Kindergarten eingeleitet (Video)
Ein Video, das zeigt, wie eine Erzieherin im staatlichen Kindergarten „Baldәuren“ im Bezirk Inder in der kasachischen Region Atyrau Kinder misshandelt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Wie Kazinform berichtete, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall während einer Feier zum 3. Geburtstag eines der Kindergartenkinder ereignete. Das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zeigt, wie Erwachsene die Kinder lautstark anschreien und eine der Erzieherinnen eines der Kinder schubst und auf den Rücken schlägt.
Nach Angaben der Bildungsbehörde der Region Atyrau stellte die Staatsanwaltschaft bei der Überwachung sozialer Netzwerke fest, dass in der Gruppe „Solnishko“ des Kindergartens Gewalt gegen einen minderjährigen Schützling angewendet wurde. Die gesammelten Materialien wurden zur rechtlichen Bewertung an die Polizei übergeben.
Die regionale Polizeibehörde bestätigte die Einleitung eines Strafverfahrens in diesem Fall. Derzeit werden die Aufnahmen der Überwachungskameras des Kindergartens ausgewertet und Ermittlungen durchgeführt.
Die Polizei teilte mit, dass das Verhalten der Erzieherin und ihrer Assistentin rechtlich geprüft werde.
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