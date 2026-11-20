Ein Video, das zeigt, wie eine Erzieherin im staatlichen Kindergarten „Baldәuren“ im Bezirk Inder in der kasachischen Region Atyrau Kinder misshandelt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Wie Kazinform berichtete, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall während einer Feier zum 3. Geburtstag eines der Kindergartenkinder ereignete. Das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zeigt, wie Erwachsene die Kinder lautstark anschreien und eine der Erzieherinnen eines der Kinder schubst und auf den Rücken schlägt.