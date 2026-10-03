Asienspiele: Usbekistan U-23 verliert das Spiel um die Bronzemedaille

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Asienspiele: Usbekistan U-23 verliert das Spiel um die Bronzemedaille

Das Spiel um den 3. Platz bei den Asienspielen in Japan entwickelte sich zu einem echten Drama. Das von Ravshan Haydarov trainierte Usbekistan U-23 Nationalteam trat im Kampf um die Bronzemedaille gegen China an.

Die intensive und torreiche reguläre Spielzeit endete mit einem 2:2-Unentschieden. Im anschließenden Elfmeterschießen, das über den Sieger entschied, hatten die chinesischen Spieler das Glück auf ihrer Seite — 3:4.

Comeback in letzter Minute und Elfmeterschießen

Die Begegnung begann zunächst mit einer aktiven Phase des Gegners:

  • In der 13. Minute eröffnete Hetoo für China den Torreigen — 1:0.

  • In der 43. Minute stellte Bahromov für unsere Landsleute den Ausgleich wieder her und sorgte für ein Remis zur Halbzeitpause — 1:1.

  • Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 53. Minute, brachte Yudong die Chinesen erneut in Führung — 2:1.

  • Als die reguläre Spielzeit bereits dem Ende zuging, in der 90. Minute, zeigte der eingewechselte Shodiboyev Heldentum und glich zum 2:2 aus.

Doch im nervenaufreibenden Elfmeterschießen setzte sich China U-23 mit 4:3 durch und sicherte sich die Bronzemedaille der Asienspiele. Die usbekische Jugendnationalmannschaft beendete das Turnier damit auf dem 4. Platz.

Asienspiele. Protokoll des Spiels um Platz 3

China U-23 — Usbekistan U-23 2:2 (i.E. — 4:3)

Tore: Hetoo (13.), Yudong (53.) — Bahromov (43.), Shodiboyev (90.).

  • Usbekistan U-23 Aufstellung: 21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahromov, 10. O‘rinboyev (Kapitän), 11. Jumayev, 13. To‘lqunbekov, 14. Fayzullayev, 17. Abdurahmonov, 19. Karimov.

  • Reserve: Murkayev, Xushvaqtov, Xayrullayev, Saidov, Rustamov, Abdunazarov, Reyimov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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