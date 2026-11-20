Mit welcher Aufstellung tritt die U-17 von Usbekistan gegen die Elfenbeinküste an?
In der katarischen Hauptstadt Doha laufen die Spiele des 1. Spieltags der U-17-Weltmeisterschaft. In Kürze die U-17-Nationalmannschaft von Usbekistan wird ihr erstes Spiel bei diesem prestigeträchtigen Turnier bestreiten.
Unsere Vertreter treffen in der ersten Runde der Gruppenphase auf eines der stärksten Teams des afrikanischen Kontinents — die Elfenbeinküste U-17-Nationalmannschaft. Die Partie beginnt heute um 21:00 Uhr Ortszeit Taschkent.
Spieldetails und die Startaufstellung von Usbekistan
Der Trainerstab hat offiziell die Liste der Spieler bestätigt, die dieses wichtige Spiel von Beginn an bestreiten werden:
Parameter
Details
Wettbewerb
U-17-Weltmeisterschaft, 1. Spieltag
Paarung
Elfenbeinküste — Usbekistan
Austragungsort
Doha, Katar
Anstoßzeit
21:00 Uhr (Ortszeit Taschkent)
Startaufstellung U-17 Usbekistan:
Shomurodov
Rahimov
Hakimov
Erkinov
Ravshanov
Aliyev
Murodov
Sadirjonov
Anvarov
O‘ktamboyev
Ravshanbekov
Glauben Sie, dass die usbekische U-17-Nationalmannschaft im ersten Spiel der WM in Doha gegen die Elfenbeinküste gewinnen kann und wie wird das Ergebnis lauten? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren!
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