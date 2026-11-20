In der katarischen Hauptstadt Doha laufen die Spiele des 1. Spieltags der U-17-Weltmeisterschaft. In Kürze die U-17-Nationalmannschaft von Usbekistan wird ihr erstes Spiel bei diesem prestigeträchtigen Turnier bestreiten.

Unsere Vertreter treffen in der ersten Runde der Gruppenphase auf eines der stärksten Teams des afrikanischen Kontinents — die Elfenbeinküste U-17-Nationalmannschaft. Die Partie beginnt heute um 21:00 Uhr Ortszeit Taschkent.

Spieldetails und die Startaufstellung von Usbekistan

Der Trainerstab hat offiziell die Liste der Spieler bestätigt, die dieses wichtige Spiel von Beginn an bestreiten werden:

Parameter Details Wettbewerb U-17-Weltmeisterschaft, 1. Spieltag Paarung Elfenbeinküste — Usbekistan Austragungsort Doha, Katar Anstoßzeit 21:00 Uhr (Ortszeit Taschkent)

Startaufstellung U-17 Usbekistan:

Shomurodov

Rahimov

Hakimov

Erkinov

Ravshanov

Aliyev

Murodov

Sadirjonov

Anvarov

O‘ktamboyev

Ravshanbekov

Glauben Sie, dass die usbekische U-17-Nationalmannschaft im ersten Spiel der WM in Doha gegen die Elfenbeinküste gewinnen kann und wie wird das Ergebnis lauten? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren!