Inter Miami Stürmer des Vereins und ehemaliger Anführer der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi könnte bei der Copa América 2028 in einer neuen Rolle zurückkehren.

In Argentinien Motivaciones Fútbol Laut Informationen, die von der Publikation in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, wird die Möglichkeit geprüft, den zu diesem Zeitpunkt 39-jährigen Messi in die Arbeit mit den jungen Spielern der Nationalmannschaft einzubinden. Er könnte die Aufgabe erhalten, seine Erfahrung als Berater und mentaler Anführer weiterzugeben und die neue Generation von Spielern anzuleiten, ohne selbst auf dem Platz zu stehen.

Agüeros Erfahrung und Scalonis Aussage

Dem Bericht zufolge könnte die für den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner vorgesehene Rolle derjenigen des ehemaligen Stürmers Sergio Agüero ähneln, der die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar unterstützte. Gleichzeitig ist Messis offizielle Teilnahme als Berater bei der Copa América 2028 noch nicht bestätigt.

Kürzlich sprach auch der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, über die Möglichkeit, Messi in den Trainerstab einzuladen:

„Wenn er sich anschließen möchte, gibt es kein Problem. Wenn Valter [Samuel] jetzt geht, soll er seinen Platz einnehmen.“, sagte Scaloni auf einer Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica.

Indikator / Information Details Mögliche neue Rolle Berater im Nationalteam, mentaler Anführer oder Mitglied des Trainerstabs Turnier Copa América 2028 Letztes Spiel für das Nationalteam Oktober 2026, Freundschaftsspiel gegen Benin (3:0) Titel mit der Nationalmannschaft WM 2022, CONMEBOL-UEFA Cup of Champions, Copa América (2021, 2024) Aktueller Vereinsvertrag Inter Miami (bis zum Ende der MLS-Saison 2028) Scalonis Vertrag Am 12. November 2026 bis 2030 verlängert

Ende der internationalen Karriere und Pläne im Verein

Zur Erinnerung: im Oktober 2026 gab Messi seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt. Sein letztes Spiel im Trikot der Nationalmannschaft war ein Freundschaftsspiel gegen Benin, das die Argentinier mit 3:0 gewannen. Messi triumphierte im Nationaltrikot bei der Weltmeisterschaft 2022, beim CONMEBOL-UEFA Cup of Champions sowie zweimal bei der Copa América in den Jahren 2021 und 2024.

Lionel Scaloni hat am 12. November offiziell seinen Vertrag mit der argentinischen Nationalmannschaft bis 2030 verlängert. Das nächste große Turnier für die Nationalmannschaft wird die Copa América 2028 sein. Lionel Messi setzt derzeit seine Vereinskarriere fort und spielt bei Inter Miami mit einem Vertrag, der bis zum Ende der MLS-Saison 2028 läuft.

Was glauben Sie, welchen Einfluss wird Lionel Messi auf das Team haben, wenn er bei der Copa América 2028 im Trainerstab oder als Berater beginnt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!