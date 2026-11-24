Der usbekische Schachspieler hat im Jahr 2026 durch Turniere fast 590.000 Dollar verdient. Er belegte den dritten Platz in der Weltrangliste der Spieler mit den höchsten Preisgeldern. Usbekischer Großmeister Javohir Sindarov Zum Ende des Jahres 2026 schaffte er es in die Top 3 der Schachspieler mit den höchsten Einnahmen aus Turnierpreisgeldern. Unter Berufung auf die aktualisierte Rangliste der Organisation World Chess berichtete ChessBase Nepal, dass das Jahreseinkommen des usbekischen Schachspielers 589.061 Dollar erreicht hat. Sindarov auf Platz 3 der Weltrangliste. Javohir Sindarov Über 589.000 Dollar verdient Nach Angaben von World Chess hat Javohir Sindarov im Jahr 2026 durch die Teilnahme an Turnieren insgesamt 589.061 Dollar an Preisgeldern gewonnen. Dieses Ergebnis brachte ihn auf den dritten Platz unter den Schachspielern mit den weltweit höchsten Turniereinnahmen.

Vor dem usbekischen Vertreter liegen nur zwei Schachspieler: der indische Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa und der US-Amerikaner Fabiano Caruana. Praggnanandhaa und Caruana auf den ersten beiden Plätzen der Rangliste Den ersten Platz der Rangliste belegte der 21-jährige indische Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa. Er nahm 2026 an 13 Wettbewerben teil und erzielte ein Preisgeld von insgesamt 666.229 Dollar. Sein höchster Preis im Laufe des Jahres waren 200.000 Dollar, die er im August beim Finale der Grand Chess Tour gewann. Der indische Schachspieler besiegte im entscheidenden Duell den US-Amerikaner Fabiano Caruana und wurde Turniersieger. Auf dem zweiten Platz liegt Fabiano Caruana. Der US-amerikanische Großmeister nahm an 19 Wettbewerben teil und verdiente 664.326 Dollar. Carlsen und Wesley So ebenfalls in den Top 5 Auch der Norweger Magnus Carlsen und der US-Amerikaner Wesley So gehören zu den fünf Schachspielern mit den höchsten Turnierpreisgeldern. Die Schachspieler mit den höchsten Einnahmen aus Turnierpreisgeldern im Jahr 2026: