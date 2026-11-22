Der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Igor Sergejew beim iranischen Persepolis erzielte in einem Freundschaftsspiel einen Hattrick.

In dieser Begegnung besiegte Persepolis Kia mit einem deutlichen 7:0. Neben den drei Treffern von Sergejew trugen sich auch Mohammadreza Mirshafian, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi und Yasin Salmani in die Torschützenliste ein und trugen zum hohen Endergebnis bei.

Training und Vereinsinformationen

Die Spieler, die beim 3:0-Sieg gegen Paykan am 13. Spieltag der iranischen Liga 3:0 in der Startelf standen, absolvierten vor diesem Freundschaftsspiel eine Regenerationseinheit.

Kennzahl / Information Details Spiel und Ergebnis Persepolis — Kia 7:0 (Freundschaftsspiel) Hattrick-Torschütze Igor Sergejew (Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft) Weitere Torschützen Mohammadreza Mirshafian, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi, Yasin Salmani Letztes Ligaspiel Iranische Liga 13. Spieltag: 3:0-Sieg gegen Paykan Eigentümer des Vereins Kia Mehdi Mahdavikia (ehemaliger Spieler der iranischen Nationalmannschaft und des Hamburger SV)

Zur Information: Der Verein Kia gehört dem ehemaligen Spieler der iranischen Nationalmannschaft und des deutschen Vereins Hamburger SV namens Mehdi Mahdavikia. gehört.

Glauben Sie, dass der Hattrick im Freundschaftsspiel Igor Sergejew helfen wird, in den kommenden Spielen der iranischen Liga und des Pokals in eine noch bessere Form zu kommen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!