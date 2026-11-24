Es wurde mitgeteilt, dass eingestellte Pflegekräfte zunächst ein monatliches Gehalt von 1900 Euro (ca. 25 Millionen Sum) erhalten. Nachdem die berufliche Qualifikation in Deutschland offiziell anerkannt wurde, wird das monatliche Gehalt auf 2500 Euro (ca. 32,9 Millionen Sum) erhöht.

Für Bürger Usbekistans werden Möglichkeiten zur Arbeit im medizinischen Bereich in Deutschland geschaffen. Die Migrationsagentur lädt über das Globogate-Programm medizinisches Fachpersonal zur Arbeit in deutschen Kliniken ein. Im Rahmen des Programms erhalten Kandidaten nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch die Möglichkeit, kostenlos Deutsch zu lernen und bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Ausreise ins Ausland erstattet zu bekommen. Dies teilte der Pressedienst der Agentur mit.

Alter zwischen 20 und 36 Jahren;

Besitz eines dreijährigen Diploms eines medizinischen Colleges;

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung;

Kein Vorstrafenregister und gesundheitliche Eignung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Programms ist, dass für die Teilnehmer ein 10-monatiger kostenloser Deutschkurs organisiert wird. Während der Ausbildung erhalten sie ein Stipendium sowie eine Unterkunft. Darüber hinaus werden die Kosten für den Erwerb eines Zertifikats, das Deutschkenntnisse auf B2-Niveau bestätigt, übernommen.

Zudem ist festgelegt, dass die Kosten für das für die Einreise nach Deutschland erforderliche Visum, Flugtickets und die Übersetzung von Dokumenten im Rahmen des Programms erstattet werden.

Bewerbungen für die Stellenvermittlung werden über die Plattform xorijdaish.uz entgegengenommen. Weitere Informationen und Erläuterungen zum Programm sind unter der Kurzwahlnummer 1282 erhältlich.

Weitere Stellenangebote für Pflegekräfte in Deutschland veröffentlicht

Zur Erinnerung: Am 18. November wurde berichtet, dass das deutsche Unternehmen Bildung & Beruf GmbH ebenfalls 24 offene Stellen für usbekische Pflegekräfte angeboten hat.

Es wurde bekannt gegeben, dass das monatliche Gehalt bei diesen Stellen nach Abzug der Steuern zwischen 1850 und 2050 Euro liegt.

Auf diese Weise entstehen für usbekische medizinische Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten möchten, mehrere Beschäftigungsmöglichkeiten. Insbesondere die Übernahme der Kosten für das Erlernen der deutschen Sprache, die Unterkunft und die Dokumentation stellt eine wichtige Chance für die Kandidaten dar.