Auf der estnischen Insel Saaremaa haben Naturschützer ein ungewöhnliches Reh gefilmt, das an ein Einhorn aus Märchen erinnert. Eine Wildkamera, die eigentlich zur Beobachtung von Tieren aufgestellt wurde, fing ein kleines Reh mit einem einzelnen hornartigen Auswuchs genau in der Mitte seiner Stirn ein. Der ungewöhnliche Anblick sorgte für großes Aufsehen. Dies berichtete die Zeitung Bild. Interessanterweise hatten die Mitarbeiter der Naturschutzorganisation Lutreola Foundation die Kamera nicht für dieses Reh aufgestellt, sondern um den vom Aussterben bedrohten Europäischen Nerz zu beobachten. Doch auf den Aufnahmen erschien unerwartet ein anderes Tier – ein Reh mit einem außergewöhnlichen Horn. Zuerst stillte es seinen Durst. Dann schaute es neugierig umher und näherte sich dem Kameraobjektiv. Genau in diesem Moment wurde der einzelne hornartige Auswuchs in der Mitte seiner Stirn deutlich sichtbar. Dieser Anblick erweckte den Eindruck, als würde ein Einhorn aus einem Märchen durch den Wald spazieren. Auch die Naturschützer reagierten humorvoll auf den ungewöhnlichen Fund und hinterließen auf ihrer Facebook-Seite den folgenden Kommentar:

«Ein Einhorn auf Saaremaa gefunden! Die Träume kleiner Mädchen sind endlich wahr geworden!» Wie ist das einzelne Horn auf der Stirn des Rehs entstanden? Expertenbetonen, dass es sich bei diesem außergewöhnlichen Tier eigentlich um ein männliches Europäisches Reh (Capreolus capreolus) handelt. Der Experte des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), Julian Heiermann, erklärte gegenüber der Bild-Zeitung die natürlichen Ursachen für diesen Fall. Normalerweise entwickeln solche männlichen Rehe zwei Geweihstangen. In seltenen Fällen kann es jedoch zu Veränderungen beim Wachstum und der Formbildung des Geweihs kommen. «Wenn der Rosenstock, also die Basis, aus der das Geweih wächst, verletzt oder missgebildet ist, kann sich nur ein einzelnes Horn entwickeln», erklärte der Experte. Interessanterweise stellt ein einzelnes Horn auf der Stirn kein ernsthaftes Hindernis für den Alltag des Rehs dar. Wie seine Artgenossen im Wald sucht es ständig nach Nahrung. Es ernährt sich hauptsächlich von Baumblättern, Knospen, jungen Trieben, Gräsern und Getreidepflanzen.