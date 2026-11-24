Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite gab es unterschiedliche Ergebnisse für die Mannschaften mit usbekischen Spielern. Esteghlal mit Rustam Ashurmatov spielte unentschieden gegen Al Ain, wobei Jaloliddin Masharipov in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Traktor mit Odil Hamrobekov musste eine herbe Niederlage gegen Al Wasl hinnehmen. Der Wettbewerb im prestigeträchtigsten asiatischen Vereinsfußball geht in die heiße Phase. Am 5. Spieltag gab es einige überraschende Resultate. Auch die Spiele der Teams mit usbekischen Legionären standen im Fokus der Fans. Ashurmatov spielte durch, Masharipov kam in der zweiten Halbzeit Der iranische Verein Esteghlal trat auswärts gegen den VAE-Klub Al Ain an. Die intensive Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen durch ein Tor von Palacios in Führung, doch Esteghlal versuchte in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu drehen. In der 51. Minute erzielte Fallah den wichtigen Ausgleich für die Iraner.

Der usbekische Verteidiger Rustam Ashurmatov stand bei Esteghlal über die volle Distanz auf dem Platz. Jaloliddin Masharipov wurde in der 62. Minute für Razzaghpour eingewechselt. Das Auswärtsremis brachte Esteghlal einen Punkt ein. Der Einsatz der usbekischen Spieler war für die Fans von besonderem Interesse. Traktor kassiert hohe Niederlage gegen Al Wasl Der iranische Klub Traktor empfing den VAE-Verein Al Wasl im eigenen Stadion. Die Partie verlief jedoch unglücklich für die Gastgeber, die mit 1:5 unterlagen. Al Wasl ging in der 44. Minute durch ein Tor von Torimi in Führung. In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihre offensive Überlegenheit weiter aus. Alsate in der 55. Minute und Vareta in der 61. Minute trafen für die Gäste. Torimi erzielte in der 73. Minute seinen Doppelpack. Obwohl Hosseinzadeh in der 72. Minute für Traktor verkürzen konnte, reichte dies nicht aus. Junior setzte in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt zum 1:5-Endstand. Der usbekische Spieler Odil Hamrobekov absolvierte die volle Spielzeit für Traktor. Al Ahli unterliegt in Katar Ein weiteres interessantes Spiel des Spieltages fand in Katar statt. Der saudi-arabische Klub Al Ahli verlor gegen Al Shamal mit 2:3.