Ronaldo investiert 10 Millionen Euro in neues Geschäft

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Ronaldo investiert 10 Millionen Euro in neues Geschäft

Der berühmte portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo will sich nun auch in der Mineralwasserproduktion versuchen. Er hat 10 Millionen Euro in ein neues Geschäftsprojekt investiert. Dies berichtete die Publikation „Sic Noticias“.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Partner des Fußballers bei diesem Projekt das portugiesische Unternehmen Grupo Ouhterinho sein wird. Das Unternehmen hat seinerseits ebenfalls 10 Millionen Euro bereitgestellt. Somit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen für das neue Geschäft auf 20 Millionen Euro.

Im Rahmen des Projekts ist geplant, die Gewinnung und Produktion von Mineralwasser in der portugiesischen Stadt Bragança aufzunehmen. Der Abschluss des Fabrikbaus sowie die Markteinführung der neuen Marke werden bis Ende 2027 erwartet.

Ronaldo ist nicht zum ersten Mal im Wassergeschäft tätig

Zur Information: Der 41-jährige Cristiano Ronaldo ist auch Mitbegründer der Wassermarke „Ursu9“, die im Sommer 2023 in Madrid vorgestellt wurde. Die neue Investition zielt also darauf ab, die Aktivitäten des Fußballers auf dem Trinkwassermarkt weiter auszubauen.

Ronaldo steht nicht nur wegen seiner Erfolge auf dem Fußballplatz im Mittelpunkt, sondern auch wegen seiner Geschäftsprojekte außerhalb des Sports. Die neue Investition in die Mineralwasserproduktion ist ein weiterer Schritt in seiner unternehmerischen Laufbahn.

Es ist erwähnenswert, dass Cristiano Ronaldo derzeit der Weltrekordhalter für die Anzahl der Tore und Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft ist. Er hat 233 offizielle Länderspiele bestritten und dabei 146 Tore erzielt.

Cristiano RonaldoGrupo OuhterinhoBragançaMineralwassergeschäftFußball
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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