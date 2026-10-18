Sof K.o.: Mike Malott besiegt Joaquin Buckley in Runde 2 vorzeitig

Im UFC-Oktagon wurde ein weiterer spektakulärer und atemberaubender K.o. verzeichnet. Der Weltergewichtler Mike Malott konnte in einem Duell gegen seinen für seinen aggressiven Stil bekannten Gegner Joaquin Buckleyeinen vorzeitigen und glanzvollen Sieg erringen.

In der zweiten Runde des Kampfes schickte der Kanadier seinen Gegner mit einem unerwarteten und verheerenden Schlag in die K.o.-Bewusstlosigkeit und entschied das Duell sofort für sich.

Der verheerende Schlag in Runde 2 und das Kampfende

Der Kampf begann von der ersten Runde an in einem intensiven Tempo:

Buckleys Angriffe: Joaquin Buckley, der als Autor eines der schönsten K.o.-Siege in der UFC-Geschichte gilt, versuchte wie gewohnt, Druck auszuüben und offensiv zu agieren;

Konter und Knieangriff: Mitte der zweiten Runde erkannte Malott die offene Deckung seines Gegners und landete einen präzisen und kraftvollen Kniestoß gegen den Kopf;

Schwerer K.o. und Sieg: Der Schlag war so präzise und hart, dass Buckley das Gleichgewicht verlor und regungslos zu Boden ging. Der Ringrichter erkannte die Gefahr und brach den Kampf sofort ab.

Ein neuer Anwärter auf den „K.o. des Jahres“

Dieser Sieg von Mike Malott wurde zum spektakulärsten Moment des Turniers:

Möglicher Sonderbonus: Als eines der beeindruckendsten Finishes des Abends gilt Malott nun als Hauptanwärter auf den 50.000-Dollar-Bonus (Performance of the Night) der Liga;

Aufstieg im Ranking: Dieser vorzeitige Sieg über den gefährlichen Buckley bringt Malott näher an die Top-Kämpfer seiner Gewichtsklasse und ebnet den Weg für größere Kämpfe.

Videos und Fotos dieses K.o.-Moments verbreiteten sich in den sozialen Medien rasend schnell und werden von MMA-Fans als eines der heftigsten Finishes des Jahres gefeiert.