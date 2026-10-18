Sicherer Schritt der „Wölfe“: Genua im Rom-Gastspiel geschlagen

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Sicherer Schritt der „Wölfe“: Genua im Rom-Gastspiel geschlagen

Im Rahmen des 7. Spieltags der italienischen Meisterschaft empfing der Hauptstadtclub AS Rom im eigenen Stadion das Team aus Genua, Genoa . In der Partie im Stadio Olimpico behielten die Römer die volle Kontrolle und sicherten sich einen souveränen 2:0-Sieg.

Dank dieses Erfolgs bauten die „Wölfe“ ihr Punktekonto auf 17 Zähler aus und festigten ihren 2. Tabellenplatz.

Zwei Treffer in der zweiten Halbzeit und der Sieg

Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, gelang es den Gastgebern nach der Pause, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen:

  • Führungstreffer durch Castro: In der 50. Minute krönten die Römer einen aktiven Angriff mit einem präzisen Schuss von Castro zum 1:0;

  • Lullis Entscheidung: Während Genoa versuchte, den Ausgleich zu erzielen, erhöhte Lulli in der 68. Minute auf 2:0 und besiegelte damit den Sieg seines Teams;

  • Weiße Weste: Roma-Torhüter Gollini und die Abwehrreihe ließen bis zum Schlusspfiff kaum ernsthafte Gefahr durch den Gegner zu.

Spielbericht

Serie A. 7. Spieltag

AS Rom — Genoa 2:0

Tore: Castro (50.), Lulli (68.).

  • AS Rom: Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63.), Lulli (França, 78.), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88.), De Roon, Soulé, Mora (Pellegrini, 63.), Castro.

  • Genoa: Bailo, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83.), Pușcaș, Osmajić, Messias (Robino, 83.), El Shaarawy (Vitinha, 65.).

Tabellensituation

Nach den Spielen des 7. Spieltags stellt sich die Lage an der Spitze der Serie A wie folgt dar:

  • AS Rom auf Platz 2: Die Römer haben 17 Punkte gesammelt und verfolgen den Tabellenführer Inter, der 19 Punkte auf dem Konto hat;

  • Genoa in der Gefahrenzone: Mit bisher nur 4 gesammelten Punkten verbleiben die Genuesen auf dem 15. Tabellenplatz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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