In der englischen Premier League (EPL) wurde ein absoluter neuer Rekord aufgestellt. Manchester City Cheftrainer Enzo Maresca ist der erste Trainer in der Geschichte der Liga, der seine ersten 7 Pflichtspiele mit einem neuen Team allesamt gewinnen konnte.

Dies gab das renommierte Portal für Fußballstatistik und -analyse Squawka auf seiner offiziellen Seite bekannt.

7 Spiele, 7 Siege: Details zur Erfolgsserie

Unter der Leitung des italienischen Trainers ließen die „Citizens“ bereits zum Saisonstart die stärksten Gegner hinter sich:

Bournemouth ein 2:1-Comeback-Sieg;

Crystal Palace vier Tore erzielt (4:1);

Coventry City ein knapper 1:0-Auswärtserfolg;

Im Manchester-Derby wurde der Erzrivale Manchester United geschlagen (1:0);

In einem torreichen Spiel wurde Sunderland besiegt (5:3);

Der Hauptkonkurrent um den Titel — Liverpool wurde mit 3:0 deklassiert;

Am letzten Spieltag wurde das kampfstarke Ipswich Town mit 3:2 bezwungen.

Das einzige ungeschlagene Team der Premier League

Die „Citizens“, die seit Saisonbeginn stabilen Fußball zeigen, dominieren die Tabelle nach Belieben:

Perfekte 21 Punkte: Nach 7 Spieltagen führt das Team mit einer hundertprozentigen Ausbeute (21 Punkte) die Premier League an;

Der einzige Klub ohne Niederlage: Manchester Citybleibt der einzige Verein in der laufenden EPL-Saison, der noch keinen Punkt abgegeben und noch kein Spiel verloren hat;

Die nächste Herausforderung: Das Team bestreitet das nächste Spiel am 24. Oktober auswärts gegen den gefährlichen Gegner Aston Villa unter der Leitung von Unai Emery.

Dass sich Enzo Maresca so schnell an den Klub angepasst und eine solche Rekordserie hingelegt hat, zeigt deutlich, dass er der Top-Favorit auf den Titel am Saisonende ist.