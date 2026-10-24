„Geld von Trump zu gewinnen wäre großartig“: Justin Gaethje will mit Trump um Wetteinsätze golfen

UFC-Leichtgewichtsstar Justin Gaethje US-Präsident Donald Trump hat seinen Wunsch geäußert, auf dem Golfplatz gegen ihn anzutreten, wobei das Duell mit einem Wetteinsatz verbunden sein könnte.

In einem neuen Interview mit der Journalistin Destiny McCabe teilte der amerikanische Kämpfer Details darüber mit, wie Trump ihn persönlich zum Golfspielen einlud und wie ihr herzliches Treffen im Weißen Haus verlief.

„Mittagessen im Weißen Haus und Trumps Einladung“: Wie kam es dazu?

Gaethje zeigte kürzlich seine Leidenschaft für diesen Sport, als er an einem Wohltätigkeits-Golfturnier teilnahm, das vom ehemaligen UFC-Champion Max Holloway organisiert wurde:

Familienbesuch im Weißen Haus: Vor etwa drei Wochen besuchte der Kämpfer in Begleitung seiner Eltern das Weiße Haus und aß gemeinsam mit dem US-Präsidenten zu Mittag;

Persönliche Einladung des Präsidenten: „Er sagte mir, wir sollten zusammen Golf spielen. Wir sind keine engen Freunde, aber Trump ist ein echter Fan dieses Spiels. Während wir mit meinen Eltern zu Mittag aßen, schlug er vor, um Geld zu spielen“, erinnert sich Gaethje;

„Der Reiz, Geld zu gewinnen“: „Ich habe die Idee mit dem Wetteinsatz unterstützt. Es wäre einfach fantastisch, den US-Präsidenten zu schlagen und Geld von ihm zu gewinnen“, fügte der Sportler hinzu.

Interessen außerhalb des Octagons: Gaethje und die Golfplätze

Abseits der Kampfsportarten beschäftigt sich Justin Gaethje intensiv mit Golf:

Erfahrener Organisator: Der Sportler hat bis heute bereits vier Wohltätigkeits-Golfturniere ausgerichtet;

Nächste Veranstaltung: Sein nächstes eigenes Turnier ist für November im Bundesstaat Arizona geplant.

Für Gaethje, der bereits mit vielen prominenten Partnern auf dem Platz stand, ist ein Duell mit Wetteinsatz gegen Donald Trump einer seiner größten sportlichen Träume.