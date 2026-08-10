Der Torhüter von Real Madrid, Thibaut Courtois, betonte, dass die Rückkehr des ehemaligen Cheftrainers José Mourinho und dessen anspruchsvolle Disziplin für die Mannschaft sehr wichtig wären. Goal.com berichtete, dass der belgische Torhüter nach einer Verletzung während der Weltmeisterschaft 2026 vorzeitig ins Training zurückkehrte, um seine Genesung zu beschleunigen. Dies berichtete Goal.com berichtet dies.

In einem Interview mit Real Madrid TV lobte Courtois die einzigartige Fähigkeit des portugiesischen Trainers, einen kollektiven Siegeswillen zu entwickeln. Seinen Worten zufolge ist Mourinho ein anspruchsvoller Trainer, der Disziplin und die Interessen der Mannschaft über individuelles Talent stellt.

Disziplin und der Wille zum Sieg

“Mourinho ist ein anspruchsvoller Trainer, der Disziplin und die Mannschaft an erste Stelle setzt. Für mich sind das entscheidende Faktoren, um zu gewinnen. Er ist ein großartiger Trainer und ein sehr aufrichtiger Mensch. Er ist äußerst direkt, und das schätze ich. Ich denke, das ist die richtige Richtung,” sagte Thibaut Courtois.

Die frühere Zusammenarbeit zwischen Thibaut Courtois und José Mourinho war von Erfolgen und starken Ergebnissen geprägt. Beide arbeiteten zuvor beim Londoner Klub Chelsea zusammen und gewannen in der Saison 2014/15 die englische Premier League. Der belgische Torhüter erinnert sich gern an diese Zeit und erklärte, dass er ähnliche Erfolge auch in Madrid wiederholen möchte.

Rückkehr nach der Verletzung

Neben den Veränderungen im Trainerstab konzentriert sich Courtois darauf, seine körperliche Verfassung nach einer schweren Verletzung bei einem internationalen Sommertturnier wiederherzustellen. Der Torhüter verletzte sich im WM-Viertelfinale gegen Spanien und musste den Platz verlassen. Daraufhin verkürzte er seinen Urlaub und kehrte vorzeitig zum Trainingsgelände in Valdebebas zurück.

Er sagte, dass er vor den anderen Spielern mit dem individuellen Training begonnen habe, um sicherzustellen, dass nach der Verletzung alles in Ordnung sei. Courtois zeigte sich erfreut darüber, dass er mit dem Torwarttraining begonnen habe und sich gut fühle.