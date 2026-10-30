Der aus Usbekistan stammende 20-jährige internationale Großmeister Javohir Sindarov hat beim prestigeträchtigen Turnier in St. Louis, USA, einer der Welthauptstädte des Schachs, Clutch Chess: Champions Showdown 2026 den absoluten Meistertitel errungen.

Bei dem Wettbewerb mit einem Gesamtpreisgeld von 425.000 US-Dollar setzte sich unser Landsmann in einem dramatischen Kampf gegen drei der stärksten Elite-Großmeister des Planeten — Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana und Rameshbabu Praggnanandhaa — mit 20,5 Punkten durch und belegte den ersten Platz.

Turniertabelle: Sindarovs absolute Führung

Nach drei Tagen intensiver und kompromissloser Partien ergab sich folgender Endstand:

1. Platz (Sieger): Javohir Sindarov (Usbekistan) — 20,5 Punkte ;

2. Platz: Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) — 19,0 Punkte ;

3. Platz: Fabiano Caruana (USA) — 16,5 Punkte ;

4. Platz: Hikaru Nakamura (USA) — 12,0 Punkte.

Turnierformat und das entscheidende Comeback

Das komplexe und ungewöhnliche Reglement des Clutch-Chess-Turniers steigerte die Bedeutung jeder einzelnen Partie maximal:

Schwergewichtiges Punktesystem: Gemäß den Turnierregeln gab es für jeden Sieg am ersten Tag 1 Punkt, am zweiten Tag 2 Punkte und am dritten, entscheidenden Tag ganze 3 Punkte pro Partie;

Der entscheidende Schlag: Nachdem unser Landsmann nach dem zweiten Tag noch hinter seinem indischen Rivalen zurücklag, gelang ihm durch ein präzises, schnelles und aggressives Spiel am letzten Tag eine dramatische Wende, die ihm den Titel sicherte;

Hohes Preisgeld und Jackpot: Als Erstplatzierter sicherte sich Sindarov den garantierten Hauptpreis in Höhe von 125.000 US-Dollar sowie spezielle Boni für Siege in einzelnen Partien und den zusätzlichen Jackpot für den Gesamtsieger.

Ein wichtiges Signal vor dem Weltmeisterschaftskampf gegen Gukesh

Dieses Turnier diente für Javohir Sindarov als letzter offizieller Test vor dem historisch wichtigsten Ereignis seiner Karriere:

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft: Unser Großmeister bewies, dass er in hervorragender sportlicher und mentaler Verfassung ist, bevor er im Match um die Weltmeisterschaft gegen den amtierenden Schachkönig, den Inder Dommaraju Gukesh, antritt;

Psychologischer Vorteil: Dieser glänzende Sieg über drei der weltweit stärksten Rapid-Stars hat der Welt erneut die Stärke des usbekischen Schachspielers vor dem anstehenden Titelkampf vor Augen geführt.

Dieser historische Erfolg von Javohir Sindarov in St. Louis unterstreicht einmal mehr die absolute Führung der usbekischen Schachschule an der Weltspitze und erfüllt Millionen von Sportfans mit großem Stolz.