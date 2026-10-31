7 Goldmedaillen aus 7 in Katar: Usbekische Taekwondo-Kämpfer erobern das Podium in Doha

Usbekische junge und talentierte Taekwondo-Kämpfer haben bei internationalen Turnieren in der katarischen Hauptstadt Doha glänzende Ergebnisse erzielt und 7 Goldmedaillen gewonnen. Bei der internationalen Club-Meisterschaft, an der starke Athleten aus der ganzen Welt teilnahmen, vertrat das Team MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY unser Land, wobei alle 7 Mitglieder die höchste Stufe des Podiums erreichten.

Es ist erwähnenswert, dass ein Mitglied des Teams – derjenige, der durch den Gewinn der Goldmedaille beim prestigeträchtigen „Grand Slam“-Turnier in China Geschichte schrieb – Imron Rustamov auch in Doha alle seine Gegner besiegte und den Meistertitel errang.

Wettkämpfe in Doha: G1-Erfahrung und absoluter Sieg bei der Club-Meisterschaft

Zwei große Taekwondo-Turniere in Doha – das Turnier der Erwachsenen Qatar Open G1 sowie die internationale Club-Meisterschaft waren eine ernsthafte Bewährungsprobe für die usbekischen Athleten:

Erfahrung bei den Qatar Open G1: Drei Athleten der Akademie traten beim G1-Ranglistenturnier gegen namhafte Weltklasse-Athleten an und sammelten wertvolle internationale Erfahrung;

100-prozentige Gold-Bilanz: Alle 7 Mitglieder des Teams, die bei der internationalen Club-Meisterschaft antraten, ließen ihren Gegnern in ihren jeweiligen Gewichtsklassen keine Chance und belegten den 1. Platz auf dem Podium;

Revanche und Charakter: Die drei Sportler, die beim G1-Turnier noch ohne Medaille geblieben waren, zeigten bei den Club-Wettkämpfen ihr volles Potenzial und holten sich die Goldmedaille.

Der anhaltende Triumph von Imron Rustamov

Einer der Athleten, der im Team besonders hervorstach, war erneut Imron Rustamov. Nach seinem historischen Gold beim „Grand Slam“ in China bewies er auch in Doha konstante Klasse und bestätigte erneut das internationale Potenzial der usbekischen Taekwondo-Schule.

Von 2023 bis 2026: Sprung und Entwicklungsdynamik

Die Arenen von Katar wurden für die Akademie zum Sprungbrett für den Erfolg:

Ergebnis 2023: Das Team kehrte damals mit 1 Silber- und 5 Bronzemedaillen aus Doha zurück;

Ergebnis 2026: Die drei Jahre harter Arbeit haben sich ausgezahlt und der Wettbewerb endete mit insgesamt 7 Goldmedaillen.

Die Sieger und ihre Trainer

Goldmedaillengewinner:

Rustamov Imron Agzamova Nurzoda Abdurashidova Marjona Ikramov Akbar Xodjayev Zikriyo Valixo‘jayev Muhammadziyo Alimjonov Muhammad Ismoil

Trainerteam: Dieses historische Ergebnis ist das Resultat der konsequenten Arbeit des Trainerstabs unter der Leitung des Gründers und Cheftrainers der Akademie Ahror Asrorov, des Cheftrainers Abdurahmon Xodjabekov sowie des Jugendtrainers Zubayr Marifov .