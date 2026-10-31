Usbekischer MMA-Kämpfer erzielt K.o.-Sieg gegen chinesischen Gegner in Amman

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Usbekischer MMA-Kämpfer erzielt K.o.-Sieg gegen chinesischen Gegner in Amman

In der jordanischen Hauptstadt Amman fand ein professionelles Mixed Martial Arts (MMA)-Turnier statt, «DF Uncaged» das für die usbekischen Fans voller glanzvoller und erfolgreicher Momente war. Der talentierte Athlet, der unser Land in der Gewichtsklasse bis 61,2 kg vertrat, Zafar Rashidov errang einen weiteren kompromisslosen Sieg.

Gegen den erfahrenen chinesischen Kämpfer Dawei Zhoutrat unser Landsmann an, übernahm von Beginn an die volle Initiative und besiegte seinen Gegner bereits in der ersten Runde.

Intensität im Oktagon: Technischer K.o. in der ersten Runde

Der Kampf begann ab den ersten Sekunden mit aktivem Druck von Zafar Rashidov:

  • Schlaghagel: Der usbekische Sportler zwang seinen Gegner mit schnellen und kraftvollen Kombinationen direkt zu Beginn des Duells in die Defensive;

  • Vorzeitiges Ende: Rashidovs unaufhörliche Angriffe zeigten Mitte der 1. Runde Wirkung — der chinesische Kämpfer konnte den Schlägen nicht mehr standhalten und der Ringrichter entschied, den Kampf durch technischen K.o. zu beenden;

  • Unbesiegter Rekord — 5:0: Dank dieses souveränen Triumphs setzt Zafar Rashidov seine ungeschlagene Serie im professionellen MMA fort und verbesserte seine Bilanz auf 5 Siege und 0 Niederlagen.

«Kein Anhalten»: Zafar Rashidovs Statement nach dem Kampf

In einem Interview im Oktagon nach dem Sieg äußerte sich der junge Kämpfer zu seinen Gefühlen und seinen großen Zielen für die Zukunft:

«Ich danke meinem Team und meinen Trainern sehr. Ich fühle mich gerade großartig. Im Kampf lief alles genau nach Plan. Wir werden bei diesem Sieg nicht stehen bleiben. So Gott will, werde ich weiter hart arbeiten und ein weltweit bekannter, starker Kämpfer werden!»

Dieser souveräne Sieg in Amman dient als ein weiterer wichtiger Schritt für Zafar Rashidov, um sich die Türen zu prestigeträchtigen MMA-Ligen und großen globalen Promotions zu öffnen.

Zafar RashidovDF UncagedMMAKampfsportUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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