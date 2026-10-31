Kette von Fehlern führte zu Zugunglück in Spanien

Am 28. Oktober kamen bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien 69 Menschen ums Leben, über 200 wurden verletzt. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge könnten mehrere technische Defekte im Bahnsicherheitssystem sowie eine Entscheidung der Leitstelle zur Wiederaufnahme des Verkehrs die Katastrophe verursacht haben. Dies berichtete die Zeitung „El País“.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Urda in der Provinz Toledo, etwa 130 Kilometer südlich von Madrid. Um 08:53 Uhr fuhr ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug der Firma Renfe, der von Madrid in Richtung Sevilla unterwegs war, auf einen Iryo-Zug auf, der auf derselben Strecke hielt. Durch den Aufprall entgleisten mehrere Waggons und stürzten einen Abhang hinunter.

Laut „El País“ kam es vor dem Vorfall gegen 08:30 Uhr zu einer Störung im automatischen Sicherheitssystem LZB, das den Zugverkehr überwacht. Aufgrund eines Kommunikationsausfalls zwischen den Computern fiel das System aus. Später wurden auch Probleme mit dem GSM-R-Kommunikationssystem, den Gleisstromkreisen und der Stromversorgung festgestellt.

Aufgrund der Störung wurden mehrere Züge automatisch gestoppt. Um 08:36 Uhr erteilte die Adif-Leitstelle in Madrid dem Lokführer des Renfe-Zuges die Erlaubnis, die Fahrt fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt stand der vorausfahrende Iryo-Zug jedoch noch immer auf der Strecke.

Informationen zufolge erfuhr die Leitstelle um 08:41 Uhr, dass der Iryo-Zug nicht weiterfahren konnte. Dessen Lokführer meldete um 08:48 Uhr, dass der Zug immer noch stand. Dennoch setzte der Renfe-Zug seine Fahrt fort, und um 08:53 Uhr kam es zum Zusammenstoß.

Die Ermittler konzentrieren sich auch auf die Entscheidungen der Leitstelle. Wie Minister Óscar Puente mitteilte, könnten die Protokolle zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs nach einer Störung falsch angewendet worden sein. Insbesondere hätte der nachfolgende Zug nicht mit normaler Geschwindigkeit fahren dürfen, bevor der vorausfahrende Zug die Strecke geräumt hatte.

Derzeit untersuchen Experten die technischen Defekte, die Entscheidungen der Leitstelle und weitere mögliche Faktoren. Die genauen Ursachen des Unglücks werden nach Abschluss der Ermittlungen und der Veröffentlichung des offiziellen Berichts bekannt gegeben.