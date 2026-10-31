Ballon d'Or-Gewinner: Kaká bezeichnet Kanes Sieg als gerechtfertigt

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Ballon d'Or-Gewinner: Kaká bezeichnet Kanes Sieg als gerechtfertigt

Die Fußballlegende, ehemaliger Star der brasilianischen Nationalmannschaft und des AC Mailand Kaká Der Stürmer des FC Bayern München Harry Kanehat auf seinen Gewinn des Ballon d'Or reagiert. In einem Interview mit der renommierten La Gazzetta dello Sport unterstützte der ehemalige brasilianische Fußballer den Sieg des englischen Torjägers voll und ganz und bewertete offen die Situation seiner engsten Konkurrenten — Kylian Mbappé und Lamine Yamal an.

«Die richtige Wahl»: Kakás Meinung

Kaká, der 2007 zum Weltfußballer gewählt wurde, lobte Kanes konstante Leistungen während des gesamten Jahres:

«Kane hat gewonnen und ich denke, das war absolut die richtige Wahl. Harry hat eine fantastische Saison gespielt und wurde zu einem der besten und führenden Spieler des FC Bayern.

Mbappé hat mit Real Madrid keine Trophäen gewonnen, und Yamal konnte in seinem Team nicht den entscheidenden Unterschied machen. Ihre Zeit wird noch kommen».

Das Endergebnis des Ballon d'Or

Harry Kane hat zum ersten Mal in seiner Karriere die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung der Welt in die Höhe gestemmt:

  • Das Podium und die Top 3: Nach den Ergebnissen der Journalistenabstimmung belegte der englische Stürmer den ersten Platz, während Real-Madrid-Star Kylian Mbappé Zweiter und das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal, Dritter wurde;

  • Weitere Platzierungen: Die Top 5 wurden von Manchester CityMittelfeldspieler Rodri sowie dem achtfachen Gewinner Lionel Messi abgerundet.

Zur Information: Kaká gewann 2007 den Ballon d'Or, nachdem er mit dem AC Mailand die UEFA Champions League gewonnen hatte, und schrieb damit eines der glanzvollsten Kapitel der Fußballgeschichte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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