Mirjalol Qosimov kommentiert die dritte Niederlage des OKMK in Folge

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Mirjalol Qosimov kommentiert die dritte Niederlage des OKMK in Folge

Am letzten Spieltag der usbekischen Super League verlor OKMK zu Hause mit 0:1 gegen Dinamo Samarkand und setzte seine Serie von Punktverlusten fort. Nach drei Niederlagen in Folge sprach Cheftrainer Mirjalol Qosimov auf der Pressekonferenz offen über die Abschlussprobleme und die mentale Verfassung der Mannschaft.

„Im Fußball gibt es für Chancen keine Tore“: Qosimovs kritisches Fazit

Der Cheftrainer betonte, dass seine Mannschaft zu viele klare Chancen herausspiele, die Nachlässigkeit beim Abschluss jedoch zu den Niederlagen führe:

„Es war ein unterhaltsames und übermäßig offenes Spiel. Im Fußball bekommt man kein Tor dafür gutgeschrieben, dass man Chancen herausspielt – man muss sie auch nutzen. Die Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, hätten bis zum Jahresende gereicht. Heutzutage wird in jedem Spiel intensiv gekämpft, und so viele Chancen herauszuspielen, ist nicht einfach. Wir hätten die Partie bereits in der ersten Halbzeit entscheiden müssen. Auch gegen Buxoro und Nasaf haben wir viele hundertprozentige Chancen vergeben. Wir werden das Spiel erneut analysieren und unsere Schlüsse ziehen“, sagte Mirjalol Qosimov.

OKMKs jüngste Misserfolge und die Erklärung des Trainers

Kennzahl

Situation und Analyse des Trainers

Ergebnis des letzten Spiels

OKMK 0:1 Dinamo Samarkand (Heimniederlage)

Niederlagen in Folge

3 Spiele (Nasaf, Buxoro, Dinamo)

Hauptproblem

Die vielen herausgespielten hundertprozentigen Chancen nicht genutzt zu haben

Plan für die mentale Verfassung

Nicht in Niedergeschlagenheit verfallen und die Situation aus eigener Kraft überwinden

„Wenn wir den Mut verlieren, hilft uns niemand“

Qosimov erklärte, dass alle Maßnahmen ergriffen würden, damit die drei Niederlagen in Folge die mentale Verfassung der Mannschaft nicht negativ beeinflussen:

„Wir sind alle Menschen, und es ist ganz natürlich, dass Niederlagen manche von uns beeinflussen. Aber wir dürfen nicht in Niedergeschlagenheit verfallen. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen und nach vorne schauen. Wenn wir einfach niedergeschlagen dasitzen, kommt niemand von außen und reicht uns die Hand. Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht, also müssen wir uns als Mannschaft zusammenschließen, Kraft schöpfen und uns selbst aus dieser Lage befreien“, sagte der Cheftrainer von OKMK.

Glauben Sie, dass Mirjalol Qosimovs Spieler diese Krise schnell überwinden und in die Spitzengruppe zurückkehren können, oder braucht der Kader grundlegende Veränderungen?

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Mirjalol QosimovOKMKDinamo SamarkandNasafBuchara
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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