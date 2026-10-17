Everton – Chelsea: Aufstellungen und Live-Ticker

Die Begegnung zwischen Everton und Chelsea im Rahmen der Premier League beginnt am 17. Oktober um 16:30 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Everton Startelf: 1. Pickford J., 45. Armstrong H., 11. Barry T., 4. Branthwaite J., 8. Dewsbury-Hall K., 37. Garner J., 10. Grealish J., 2. Maitland-Niles A., 16. Mykolenko V., 34. Rohl M., 6. Tarkowski J. (Kapitän).

Everton Ersatzbank: 24. Alcaraz C., 20. Dibling T., 19. George T., . Graham B., 30. Hackney H., 22. Johnson B., 23. Nørgaard C., 15. O'Brien J., 12. Travers M.

Everton Cheftrainer: Moyes D.

Chelsea Startelf: 1. Martinez E., 34. Acheampong J., 25. Caicedo M. (Kapitän), 6. Colwill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lacroix M., 7. Neto P., 10. Palmer C., 17. Rogers M.

Chelsea Ersatzbank: 4. Barco V., 41. Estevão, 3. Fofana W., 45. Lavia R., 32. Nicol-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Welbeck D.

Chelsea Cheftrainer: Alonso X.