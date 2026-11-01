Shomurodov in der Startelf: Istanbul Başakşehir empfängt heute Samsunspor

Im Rahmen des 10. Spieltags der türkischen Süper Lig Für den usbekischen Fußballfan steht ein bemerkenswertes Duell an. Istanbul Başakşehir, das in der Tabelle nach oben strebt, empfängt den Tabellenletzten Samsunspor im eigenen Stadion.

Die Begegnung, die als hart umkämpft gilt, beginnt heute nach Taschkenter Zeit am 1. November um 18:00 Uhr. Anpfiff.

Aktuelle Form und Tabellensituation

Beide Vereine gehen mit unterschiedlichen Ambitionen und Voraussetzungen in das Spiel:

Istanbul Başakşehir: Nach den bisherigen Spieltagen belegen die Gastgeber mit 12 Punkten den 11. Tabellenplatz. Ein Sieg könnte die Istanbuler näher an die Tabellenspitze heranbringen.

Samsunspor: Die Gäste haben einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Mit nur 4 Punkten auf dem Konto befinden sie sich auf dem 17. Platz in der Abstiegszone, weshalb jeder Punkt für sie überlebenswichtig ist.

Shomurodov und Selke im Sturm: Die Startaufstellung von Başakşehir

Der Kapitän und Starstürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov wird das bevorstehende Spiel in der Startelf beginnen. Der Cheftrainer hat sich für eine offensive Formation entschieden, die wie folgt aussieht:

Torwart: Muhammed;

Abwehr: Karbownik, Emin, Ba, Saba;

Mittelfeld: Kaluziński, Kamne, Brnić, Olsen;

Sturm: Eldor Shomurodov, Davie Selke.

Die Fans erwarten von dem Duo Shomurodov und dem erfahrenen deutschen Torjäger Selke im Angriff eine starke Leistung und Tore.