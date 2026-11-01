Unsere Taekwondo-Sportlerinnen gewinnen 2 Medaillen bei prestigeträchtigem internationalen Turnier in Serbien

In der serbischen Hauptstadt Belgrad ging das traditionelle und hochrangige Taekwondo-WT-Turnier «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» zu Ende. Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, an dem viele der weltweit stärksten Athleten teilnahmen, zeigten auch die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft eine starke Leistung und sicherten dem Land zwei Medaillen.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, zeigten unsere Taekwondo-Kämpferinnen in intensiven Duellen großes Können und gewannen eine Gold- und eine Bronzemedaille.

Madina Mirabzalova ist Turniersiegerin!

Während des Wettbewerbs trat sie in der Gewichtsklasse bis 57 kg auf die Matte: Madina Mirabzalova zeigte eine klare Überlegenheit gegenüber allen ihren Gegnerinnen:

Überzeugende Siege: Mirabzalova meisterte den Weg von den ersten Runden bis zum Finale souverän und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance.

Ganz oben auf dem Podium: Im entscheidenden Finalkampf zeigte die Usbekin einen unerbittlichen Kampfgeist, besiegte ihre Gegnerin, gewann die Goldmedaille und ließ die Nationalhymne Usbekistans in Belgrad erklingen.

Svetlana Saidova erreicht die Top Drei und gewinnt Bronze

Eine weitere unserer Vertreterinnen, die in der Schwergewichtsklasse antrat, beendete das Turnier ebenfalls unter den Medaillengewinnern:

Harter Kampf: Unsere Athletin, die in der Gewichtsklasse über 73 kg antrat, Svetlana Saidova kämpfte gegen starke Taekwondo-Kämpferinnen und erreichte das Halbfinale.

Bronzemedaille: Nach intensiven Kämpfen sicherte sich Saidova den 3. Platz auf dem Podium und gewann die Bronzemedaille.

Liste der Gewinner:

Goldmedaille: Madina Mirabzalova (-57 kg);

Bronzemedaille: Svetlana Saidova (+73 kg).

Dieser Erfolg ist von großer Bedeutung für die Festigung der Weltranglistenpunkte unserer Athletinnen und für die Vorbereitung auf kommende Großereignisse.