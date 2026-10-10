Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthüllt

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Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthüllt

Sensationelle Informationen rund um den größten Finanzskandal in der Geschichte der englischen Premier League (PL) wurden enthüllt. Wie die renommierte Agentur Bloomberg berichtet, hat die Führung des amtierenden Meisters Manchester Cityerste vertrauliche Gespräche mit der Premier League geführt, um den Fall außergerichtlich beizulegen.

Die ersten Kontakte zwischen den Parteien führten jedoch bald in eine Sackgasse und der Dialog wurde abgebrochen.

Rettung durch eine Entschädigungszahlung: Welches Szenario wurde diskutiert?

Die Parteien prüften die Möglichkeit einer Einigung in dem Fall, der mehr als 115 Verstöße gegen die Financial-Fair-Play-Regeln umfasst:

  • Hohe Geldstrafe: In den Diskussionen wurde die Option einer rekordverdächtigen Entschädigungszahlung des Clubs an die Premier League erörtert;

  • Vermeidung harter Strafen: Eine solche finanzielle Einigung sollte die „Citizens“ vor den härtesten Strafen schützen – dem Ausschluss aus der Liga und dem Entzug der gewonnenen Meistertitel;

  • Warum wurden die Verhandlungen gestoppt? Die Gespräche begannen, bevor die Wahrscheinlichkeit groß wurde, dass der Club in fast allen Punkten für schuldig befunden wird. DaManchester Cityjedoch konsequent auf seiner Unschuld beharrte, wurde der Dialog offiziell eingestellt.

Expertenmeinungen und der Widerstand konkurrierender Clubs

Einige Anwälte und Experten für Sportfinanzen halten ein Einigungsszenario durch eine hohe Geldstrafe am Ende des Verfahrens weiterhin für möglich. Es gibt jedoch ernsthafte Hindernisse:

  • Die Position von Liverpool und Arsenal: Andere führende Teams der Premier League, insbesondere die Hauptkonkurrenten von City wie Arsenal und Liverpool, sollen sich entschieden gegen eine solche Hinterzimmer-Einigung der Liga-Führung mit dem Club aussprechen;

  • Forderung nach einem fairen Prozess: Die Top-Clubs fordern, dass jedes Team, das des Finanzbetrugs beschuldigt wird, unabhängig von seinem Status oder Geld, gemäß den sportlichen Prinzipien real und hart bestraft wird.

Sollte eine unabhängige KommissionManchester Cityoffiziell für schuldig befinden, könnte die Strafe gegen das Team nicht nur den englischen Fußball, sondern die Geschichte des Weltsports verändern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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