Auf dem europäischen Transfermarkt bahnt sich der nächste spektakuläre und millionenschwere Deal an. Real Madrid zeigt erneut Manchester Cityund dessen argentinischem zentralen Mittelfeldspieler Enzo Fernández großes Interesse.

Laut dem renommierten Insider und Journalisten Ekrem Konur verfolgt der „königliche Klub“ die Leistungen des 25-jährigen Weltmeisters kontinuierlich und prüft sorgfältig die Möglichkeiten, ihn im kommenden Sommer-Transferfenster nach Madrid zu holen.

Interesse von Chelsea bis City

Das Interesse der Madrilenen an Fernández ist nicht erst seit gestern entstanden:

Fortsetzung alter Pläne: Real Madrid galt bereits als einer der Hauptinteressenten, als der Spieler noch das Trikot des FC Chelsea trug;

Neues Kapitel in Manchester: Obwohl Enzo Fernández im vergangenen Sommer zu Manchester Citywechselte, haben die Scouts der Madrilenen den Namen des argentinischen Mittelfeldspielers nicht von ihrer Beobachtungsliste gestrichen.

120-Millionen-Euro-Preisschild und ein Thriller zwischen den La Liga-Giganten

Es wird erwartet, dass dieser Transfer eine der komplexesten Operationen des Jahres wird, sowohl in finanzieller als auch in wettbewerblicher Hinsicht:

Vertrag bis 2031 und astronomische Ablösesumme: Der aktuelle Vertrag von Fernández bei den „Citizens“ läuft bis zum Sommer 2031. Das internationale Portal Transfermarkt schätzt den Marktwert des Spielers derzeit auf stolze 120 Millionen Euro; Wiederholt sich der „El Clásico“ auf dem Transfermarkt?

Wie der Insider anmerkt, ist nicht nur Real Madrid im Rennen um Enzo, sondern auch die anderen beiden spanischen Giganten — FC Barcelona sowie Atlético Madrid haben die Absicht, mitzumischen. Es wird erwartet, dass der intensive Transferkampf zwischen den führenden Klubs der La Liga um Enzo Fernández im kommenden Sommer noch weiter an Fahrt aufnehmen wird. klublari ham ishtirok etish niyatida.

Kelasi yozda La Liganing yetakchi klublari o‘rtasida Enso Fernandes uchun kechadigan shiddatli transfer jangi yanada avjiga chiqishi kutilmoqda.