Torregen in der Champions League: PSG erzielt 6 Tore in Spanien, Bayern triumphiert in Madrid

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Torregen in der Champions League: PSG erzielt 6 Tore in Spanien, Bayern triumphiert in Madrid

Die zentralen Duelle des 4. Spieltags der UEFA Champions League boten überraschende Ergebnisse und ein wahres Torfestival. Paris Saint-Germain besiegte den spanischen Gastgeber mit 6:0 und übernahm die Tabellenführung. Der FC Bayern München setzte sich in Madrid gegen das von Diego Simeone trainierte Atlético durch.

Obwohl die Favoriten an diesem Abend auswärts antreten mussten, konnten sie ihre Klasse voll unter Beweis stellen.

Eiskalt in Villarreal: 6 Tore von PSG

Die Pariser begannen das Spiel gegen den spanischen Klub Villarreal stürmisch und entschieden die Partie bereits in den ersten 20 Minuten:

  • 4 Tore in 17 Minuten: João Neves (9.), Désiré Doué (12.) und Senny Mayulu (13.) trafen in kurzen Abständen, bevor Fabián Ruiz in der 17. Minute auf 4:0 erhöhte.

  • Fortsetzung des Schützenfestes: Die Schützlinge von Luis Enrique machten auch nach der Pause nicht halt: Ruiz (50.) schnürte einen Doppelpack, und der eingewechselte Boli erhöhte in der 78. Minute auf 6:0.

  • Tabellenführer: Mit 12 Punkten aus 4 Spielen hat sich PSG fest an der Tabellenspitze etabliert.

Duell in Madrid: Bayern düpiert Atlético

Im Spitzenspiel im Madrider Metropolitano-Stadion sicherten sich die Münchner einen wichtigen taktischen Sieg:

  • Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit: Nach einer vorsichtigen ersten Hälfte erzielte Carl in der 54. Minute den Führungstreffer. Das Tor von Konrad Laimer in der 74. Minute besiegelte den 0:2-Endstand.

  • Punkteverteilung: Nach diesem Sieg kommt der FC Bayern auf 8 Punkte und klettert auf den 7. Platz. Atlético bleibt bei 4 Punkten und rutscht auf Rang 19 ab.

Inter-Revanche in Rotterdam und weitere Ergebnisse des Spieltags

Inter Mailand kehrte mit einem souveränen Auswärtssieg aus den Niederlanden zurück:

  • Feyenoord – Inter (0:3): Yann Bisseck eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen, während Francesco Esposito (34.) und Piotr Zieliński (54.) den deutlichen Sieg besiegelten. Inter klettert mit 6 Punkten auf den 16. Platz.

  • Kantersieg in Österreich: Der LASK deklassierte den slowakischen Klub Slovan Bratislava zu Hause mit 4:0 (Jørgensen erzielte einen Doppelpack).

  • Torloses Remis in Norwegen: Der französische Klub Lille kam bei Bodø/Glimt nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Spiele des 4. Spieltags der Champions League haben den Wettbewerb verschärft und versprechen einen spannenden Kampf um die Play-off-Plätze.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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