14 Siege in 16 Spielen: Real Madrid unter Mourinho kennt keine Unentschieden

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14 Siege in 16 Spielen: Real Madrid unter Mourinho kennt keine Unentschieden

Am 12. Spieltag der La Liga feierte Real Madrid einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Valencia.

Dieser Erfolg markiert den 14. Sieg in der laufenden Saison für den renommierten portugiesischen Trainer José Mourinho seit seiner Rückkehr. Die „Königlichen“ zeigen sich in allen Wettbewerben bemerkenswert konstant.

Der kompromisslose Mourinho: 16 Spiele und kein einziges Unentschieden

Seit der Rückkehr des portugiesischen „Special One“ hat der Madrider Superclub einen scharfen und pragmatischen Stil entwickelt:

  • 14 Siege in 16 Partien: Unter Mourinho hat Madrid in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 16 Pflichtspiele absolviert und davon 14 gewonnen;

  • Null Unentschieden: Kein einziges Spiel der Mannschaft endete mit einer Punkteteilung – Real Madrid gewinnt entweder oder kassiert eine unerwartete Niederlage;

  • Die einzigen zwei Saisonniederlagen: Die „Blancos“ haben in La Liga nur im Madrider Derby gegen Atlético (1:2) sowie auswärts bei Betis (0:1) Punkte liegen gelassen.

Serie von 8 Siegen in Folge

Nach der letzten Niederlage zeigen Mourinhos Schützlinge eine außergewöhnliche Intensität:

  • Ununterbrochene Siege: Die Siegesserie in allen Wettbewerben (La Liga und Champions League) hat nun 8 Spiele erreicht;

  • Führung und Balance: Mit einer idealen Balance zwischen Angriff und Abwehr setzen die Madrilenen ihre Konkurrenten im Titelrennen trotz aller Herausforderungen weiter unter Druck.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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