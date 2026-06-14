Trainerwechsel und sensationelle Berichte rund um Real Madrid sind bereits zum Hauptthema der weltweiten Sportpublikationen geworden. Der berühmte portugiesische Spezialist José Mourinho, der zum zweiten Mal als Retter ins Santiago Bernabéu zurückkehrt, hat die Ärmel hochgekrempelt, um eine neue Ära bei den „Königlichen“ einzuläuten. „Sports.kz“ berichtet unter Berufung auf einflussreiche externe Quellen, dass der ehemalige Madrid-Star Sami Khedira kurz vor einer Rückkehr zum Team steht. Diesmal wird der ehemalige deutsche Fußballer jedoch nicht eingeladen, um auf dem Platz zu stehen, sondern um Teil von Mourinhos Trainerstab zu werden und seine rechte Hand zu sein.

José Mourinhos neues Madrid-Quintett

Laut Insiderinformationen der berühmten und zuverlässigen spanischen Publikation „AS“ hat José Mourinho, genannt „The Special One“, seine neue Trainergruppe bereits zusammengestellt und fast finalisiert, wer dazugehören wird. Es wird erwartet, dass dieser neue Stab aus fünf äußerst zuverlässigen und erfahrenen Spezialisten besteht. Der portugiesische Trainer wollte unbedingt einen ehemaligen Spieler von Real Madrid in diese Gruppe aufnehmen, der das interne Umfeld, die Traditionen und den Charakter der Madrider Fans in- und auswendig kennt. Ursprünglich wurde der legendäre Verteidiger der „Königlichen“, Pepe, für diese Position in Betracht gezogen. Der ehemalige portugiesische Verteidiger gab jedoch keine definitive Antwort auf dieses Angebot und signalisierte indirekt, dass diese Wahl zugunsten eines anderen Kandidaten ausfallen würde.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich ausführlich über Sami Khediras Karriere bei Real Madrid und die Pläne für José Mourinhos neuen Trainerstab informieren:

Leiter des Trainerstabs Eingeladener Assistent Khediras früherer Status bei Real Madrid Seine Jahre im Verein Gesamtzusammensetzung des Trainerstabs Zuvor für diese Rolle in Betracht gezogener Kandidat José Mourinho

(Cheftrainer) Sami Khedira

(Co-Trainer) Ehemaliger erfahrener deutscher Mittelfeldspieler 2010 – 2015 5 äußerst zuverlässige Spezialisten Pepe

(Ehemaliger portugiesischer Verteidiger)

Aktive Verhandlungen mit Khedira haben begonnen

Derzeit führt José Mourinho sehr intensive und aktive Verhandlungen mit seinem ehemaligen Schützling Sami Khedira. Insidern zufolge entspricht der ehemalige Mittelfeldspieler zu 100 % dem Profil eines modernen Spezialisten mit taktischem Wissen und der Fähigkeit, mit Spielern umzugehen, das Mourinho für sein neues Projekt sucht.

Es ist erwähnenswert, dass Sami Khedira von 2010 bis 2015 die Farben von Real Madrid verteidigte und während der Mourinho-Ära eine der Schlüsselfiguren des Teams war. Nach erfolgreichen Jahren in Spanien wechselte er zum Turiner Klub Juventus und beendete seine reiche Karriere 2021 offiziell beim deutschen Team Hertha. Dass dieser Meister nun als Trainer nach Madrid zurückkehrt, um Erfolge zu feiern, begeistert auch die lokalen Fans.

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