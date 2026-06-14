José Mourinho versucht Sami Khedira zu Real Madrid zurückzuholen

·24·Sport
José Mourinho versucht Sami Khedira zu Real Madrid zurückzuholen

Trainerwechsel und sensationelle Berichte rund um Real Madrid sind bereits zum Hauptthema der weltweiten Sportpublikationen geworden. Der berühmte portugiesische Spezialist José Mourinho, der zum zweiten Mal als Retter ins Santiago Bernabéu zurückkehrt, hat die Ärmel hochgekrempelt, um eine neue Ära bei den „Königlichen“ einzuläuten. „Sports.kz“ berichtet unter Berufung auf einflussreiche externe Quellen, dass der ehemalige Madrid-Star Sami Khedira kurz vor einer Rückkehr zum Team steht. Diesmal wird der ehemalige deutsche Fußballer jedoch nicht eingeladen, um auf dem Platz zu stehen, sondern um Teil von Mourinhos Trainerstab zu werden und seine rechte Hand zu sein.

José Mourinhos neues Madrid-Quintett

Laut Insiderinformationen der berühmten und zuverlässigen spanischen Publikation „AS“ hat José Mourinho, genannt „The Special One“, seine neue Trainergruppe bereits zusammengestellt und fast finalisiert, wer dazugehören wird. Es wird erwartet, dass dieser neue Stab aus fünf äußerst zuverlässigen und erfahrenen Spezialisten besteht. Der portugiesische Trainer wollte unbedingt einen ehemaligen Spieler von Real Madrid in diese Gruppe aufnehmen, der das interne Umfeld, die Traditionen und den Charakter der Madrider Fans in- und auswendig kennt. Ursprünglich wurde der legendäre Verteidiger der „Königlichen“, Pepe, für diese Position in Betracht gezogen. Der ehemalige portugiesische Verteidiger gab jedoch keine definitive Antwort auf dieses Angebot und signalisierte indirekt, dass diese Wahl zugunsten eines anderen Kandidaten ausfallen würde.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich ausführlich über Sami Khediras Karriere bei Real Madrid und die Pläne für José Mourinhos neuen Trainerstab informieren:

Leiter des Trainerstabs

Eingeladener Assistent

Khediras früherer Status bei Real Madrid

Seine Jahre im Verein

Gesamtzusammensetzung des Trainerstabs

Zuvor für diese Rolle in Betracht gezogener Kandidat

José Mourinho


(Cheftrainer)

Sami Khedira


(Co-Trainer)

Ehemaliger erfahrener deutscher Mittelfeldspieler

2010 – 2015

5 äußerst zuverlässige Spezialisten

Pepe


(Ehemaliger portugiesischer Verteidiger)

Aktive Verhandlungen mit Khedira haben begonnen

Derzeit führt José Mourinho sehr intensive und aktive Verhandlungen mit seinem ehemaligen Schützling Sami Khedira. Insidern zufolge entspricht der ehemalige Mittelfeldspieler zu 100 % dem Profil eines modernen Spezialisten mit taktischem Wissen und der Fähigkeit, mit Spielern umzugehen, das Mourinho für sein neues Projekt sucht.

Es ist erwähnenswert, dass Sami Khedira von 2010 bis 2015 die Farben von Real Madrid verteidigte und während der Mourinho-Ära eine der Schlüsselfiguren des Teams war. Nach erfolgreichen Jahren in Spanien wechselte er zum Turiner Klub Juventus und beendete seine reiche Karriere 2021 offiziell beim deutschen Team Hertha. Dass dieser Meister nun als Trainer nach Madrid zurückkehrt, um Erfolge zu feiern, begeistert auch die lokalen Fans.

Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten von Real Madrid, die ersten Schritte von José Mourinhos neuer Ära, Transfermarkt-Sensationen und die zuverlässigsten Nachrichten über den Weltfußball mit uns auf den Zamin-Seiten!

José MourinhoReal MadridSami KhediraSantiago BernabéuPepe
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Barcelona sendet offizielles Angebot an PSG für Bradley BarcolaBarcelona sendet offizielles Angebot an PSG für Bradley BarcolaHeute, 18:07Manuel Neuer bestreitet seine fünfte WeltmeisterschaftManuel Neuer bestreitet seine fünfte WeltmeisterschaftHeute, 17:22Islam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im JuliIslam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im JuliHeute, 17:16Real Madrid erzielt Einigung bei Marc Cucurella-TransferReal Madrid erzielt Einigung bei Marc Cucurella-TransferHeute, 17:06Bayern München will Vertrag mit Michael Olise verlängernBayern München will Vertrag mit Michael Olise verlängernHeute, 16:00Anthony Taylor leitet das Spiel Usbekistan gegen KolumbienAnthony Taylor leitet das Spiel Usbekistan gegen KolumbienHeute, 15:49
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?