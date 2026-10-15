Mourinho kommentiert das fantastische 4:3-Comeback gegen die Roma

Am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League wurde im römischen Stadio Olimpico ein echtes Fußballspektakel geboten. Der Klub Real Madrid lag auswärts gegen die Roma bis zur 83. Minute mit 1:3 zurück, konnte das Spiel jedoch durch eine unglaubliche Energieleistung noch mit 4:3 drehen.

Nach dem Spiel bewertete der Trainer der Los Blancos José Mourinho die Niederlage seines ehemaligen Vereins mit seiner typischen Ironie und Schärfe. Der bekannte Insider Fabrizio Romano veröffentlichte das Zitat des portugiesischen Trainers.

„Nicht das Spiel, sondern sie selbst waren am Ende“: Mourinhos scharfe Antwort

Der als „The Special One“ bekannte Experte beschrieb den Fehler der Römer und die mentale Überlegenheit der Madrilenen mit einem einzigen Satz:

Die Gelassenheit des Gegners: „Als die Roma das Tor zum 3:1 erzielte, dachten sie, das Spiel sei bereits gelaufen...“;

Die bittere Wahrheit: „Aber in Wirklichkeit war nicht das Spiel, sondern die Roma-Spieler selbst am Ende“, betonte José Mourinho.

Der Trainer ist der Meinung, dass die Römer sich bei einer Zwei-Tore-Führung zu früh in Sicherheit wiegten und dem physischen Druck von Real in den letzten Minuten nicht standhalten konnten.

Dieser Comeback-Sieg in Rom setzte den erfolgreichen Lauf von Real Madrid in der aktuellen Europapokalsaison fort:

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Schützlinge von Mourinho haben in den ersten beiden Runden der Ligaphase die maximal möglichen 6 Punkte geholt und sich an der Tabellenspitze festgesetzt;

Erfolge gegen italienische Klubs: Der Madrider Klub hatte bereits am 1. Spieltag einen Härtetest bestanden und Inter Mailand mit 2:1 besiegt. Das 4:3 in Rom unterstreicht erneut die absolute Dominanz des portugiesischen Trainers in Spielen gegen italienische Mannschaften.

Während der in den letzten Minuten verspielte Sieg die Römer in eine tiefe Krise stürzt, demonstriert der Madrider Klub unter Mourinho eindrucksvoll seinen Charakter und seine Ambitionen auf den Titel.