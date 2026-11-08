90-Minuten-Drama in Buchara: Rustamovs Tor sichert wichtigen Sieg für Nasaf

In einer der Schlüsselpartien des 27. Spieltags der usbekischen Superliga war der Club Nasaf aus Qarshi zu Gast bei Buchara. In einem von intensivem Kampf und hoher Anspannung geprägten Spiel sicherten sich die Gäste einen hart erkämpften 1:0-Sieg.

Das Schicksal der Partie entschied sich durch dramatische Ereignisse in den letzten Minuten — den Platzverweis des Kapitäns der Gastgeber und das einzige Tor in den letzten Sekunden.

Spielhöhepunkte: Platzverweis in der 85. Minute und entscheidender Treffer in der 90. Minute

Während des gesamten Spiels spielten beide Mannschaften diszipliniert in der Defensive und versuchten, gefährliche Situationen zu minimieren, doch am Ende versagten die Nerven:

Platzverweis des Kapitäns: In der 85. Minute des Spiels erhielt der Kapitän von Buchara, Sardor Kulmatov, seine zweite Gelbe Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen (er hatte seine erste Verwarnung in der 20. Minute erhalten);

Siegtreffer von Rustamov in der 90. Minute: Mit numerischer Überlegenheit erhöhte die Mannschaft aus Qarshi den Druck massiv, und in der 90. Minute traf Mittelfeldspieler Oybek Rustamov ins Schwarze und sicherte Nasaf drei wertvolle Punkte.

Spielbericht und Aufstellungen

Superliga. 27. Spieltag Buchara — Nasaf 0:1 Tor: Rustamov, 90. Gelbe Karten: Kulmatov (20), Murtazoyev (26), Gulamov (75). Platzverweis: Kulmatov (85, zweite Gelbe Karte).

Buchara: Hamroyev, Mukhtorov, Todorov, Kulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yoldoshev (Jurabekov, 84), Rodic (Kayumov, 84), Juraboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Ruziyev, 73).

Nasaf: Nematov, Davronov, Gaybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, Gulamov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.

Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem Sieg gab es eine wichtige Verschiebung im oberen Teil der Tabelle: