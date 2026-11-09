„Jurassic Park“ im echten Leben: Kinder in Indonesien nutzen riesige Schlange als Rutsche (Video)

Ungewöhnliche Aufnahmen aus Indonesien sorgen in den sozialen Medien für Aufsehen. Das Video zeigt eine Gruppe von Kindern, die auf einer riesigen Schlange rutschen, die um ein Vielfaches größer ist als sie selbst, und sie wie eine Rutsche auf einem Spielplatz benutzen.

Beobachter vergleichen die unerwartete Szene mit Szenen aus dem berühmten Film „Jurassic Park“. Der Anblick der Kinder, die unbeschwert auf dem riesigen Reptil spielen, vermittelt den Eindruck, als seien Ereignisse aus einem Science-Fiction-Film Wirklichkeit geworden.

Im Video ist zu sehen, wie die Kinder über den Körper der Schlange rutschen und miteinander spielen. Ihre ungewöhnliche Aktivität hat die Umstehenden sowohl in Erstaunen versetzt als auch zum Lachen gebracht. Einige Internetnutzer scherzen, dass dies die ungewöhnlichste Rutsche sei, die je für Kinder gefunden wurde.

Obwohl eine solche Situation von außen betrachtet unterhaltsam erscheinen mag, ist der unvorsichtige Umgang mit wilden oder großen Reptilien gefährlich. Das Verhalten einer Schlange ist schwer vorhersehbar, daher wird davon abgeraten, solche Spiele mit Tieren zu wiederholen.

Dennoch hat dieses außergewöhnliche Video aus Indonesien den Internetnutzern einen unerwarteten und unvergesslichen Anblick beschert.