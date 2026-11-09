„Jurassic Park“ im echten Leben: Kinder in Indonesien nutzen riesige Schlange als Rutsche (Video)

·6·Welt
„Jurassic Park“ im echten Leben: Kinder in Indonesien nutzen riesige Schlange als Rutsche (Video)

Ungewöhnliche Aufnahmen aus Indonesien sorgen in den sozialen Medien für Aufsehen. Das Video zeigt eine Gruppe von Kindern, die auf einer riesigen Schlange rutschen, die um ein Vielfaches größer ist als sie selbst, und sie wie eine Rutsche auf einem Spielplatz benutzen.

Beobachter vergleichen die unerwartete Szene mit Szenen aus dem berühmten Film „Jurassic Park“. Der Anblick der Kinder, die unbeschwert auf dem riesigen Reptil spielen, vermittelt den Eindruck, als seien Ereignisse aus einem Science-Fiction-Film Wirklichkeit geworden.

Im Video ist zu sehen, wie die Kinder über den Körper der Schlange rutschen und miteinander spielen. Ihre ungewöhnliche Aktivität hat die Umstehenden sowohl in Erstaunen versetzt als auch zum Lachen gebracht. Einige Internetnutzer scherzen, dass dies die ungewöhnlichste Rutsche sei, die je für Kinder gefunden wurde.

Obwohl eine solche Situation von außen betrachtet unterhaltsam erscheinen mag, ist der unvorsichtige Umgang mit wilden oder großen Reptilien gefährlich. Das Verhalten einer Schlange ist schwer vorhersehbar, daher wird davon abgeraten, solche Spiele mit Tieren zu wiederholen.

Dennoch hat dieses außergewöhnliche Video aus Indonesien den Internetnutzern einen unerwarteten und unvergesslichen Anblick beschert.

IndonesienSchlangeSoziale MedienVideoKurioses
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schlange verschluckt drei GolfbälleSchlange verschluckt drei Golfbälle25 September 08:18Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)27 Oktober 18:05Mann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für StaunenMann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für Staunen28 September 05:00Glückliche Umarmung: Wie ein Koala-Baby aus den Fängen einer Würgeschlange gerettet wurde (Video)Glückliche Umarmung: Wie ein Koala-Baby aus den Fängen einer Würgeschlange gerettet wurde (Video)6 November 19:07Flug in Japan wegen Schlange unter dem Bodenbelag gestrichenFlug in Japan wegen Schlange unter dem Bodenbelag gestrichen22 Oktober 10:56Leichen der Eltern und Schwester des Verdächtigen nach blutigem Angriff in Krakau gefundenLeichen der Eltern und Schwester des Verdächtigen nach blutigem Angriff in Krakau gefundenHeute 13:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt