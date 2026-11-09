Leichen der Eltern und Schwester des Verdächtigen nach blutigem Angriff in Krakau gefunden

Im Zuge der Ermittlungen zu den Massenschüssen vom 7. November im polnischen Krakau wurde bekannt, dass auch die Eltern und die Schwester des 24-jährigen Tatverdächtigen ums Leben gekommen sind. Ihre Leichen wurden in einer Wohnung in Ostrowiec Świętokrzyski gefunden, etwa 200 Kilometer von Krakau entfernt.

Nach Angaben der örtlichen Polizei handelte es sich bei den Verstorbenen um einen 53-jährigen Mann sowie zwei Frauen im Alter von 52 und 21 Jahren. Später wurde bestätigt, dass es sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Verdächtigen handelte. Erste Untersuchungen ergaben Schusswunden an den Körpern. Zudem wurden sieben Schusswaffen in der Wohnung sichergestellt.

Zur Erinnerung: Am 7. November fuhr ein 24-Jähriger mit einem Auto auf den Hauptmarkt im historischen Zentrum von Krakau und eröffnete das Feuer auf Passanten. Bei dem Vorfall kamen sechs Menschen ums Leben, 16 weitere wurden verletzt. Unter den Opfern befanden sich auch zwei Polizeibeamte.

Der Verdächtige wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei verletzt, festgenommen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Am Morgen des 9. November wurde jedoch bekannt, dass er im Krankenhaus verstorben ist.

Der polnische Innenminister Marcin Kierwiński erklärte, der Verdächtige habe sich für rechtsextreme Ideologien interessiert. Dennoch dauern die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Motiven der Angriffe an. Die Ermittlungsbehörden vermuten, dass dieselbe Person für die Schießerei in Krakau sowie den Tod seiner Familienangehörigen verantwortlich sein könnte.

Der polnische Premierminister Donald Tusk stufte den Angriff in Krakau als terroristischen Akt ein. Aufgrund der Tragödie wurde im Land eine zweitägige Staatstrauer für den 8. und 9. November ausgerufen.