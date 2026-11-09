Der am meisten erwartete Kampf: UFC kündigt offiziell das Duell zwischen Shara Bullet und Israel Adesanya an

·46·Sport
Der am meisten erwartete Kampf: UFC kündigt offiziell das Duell zwischen Shara Bullet und Israel Adesanya an

Die weltweit renommierteste Kampfsportliga, UFC, hat ein lang ersehntes Aufeinandertreffen im Mittelgewicht offiziell bestätigt. Der aufstrebende russische Kämpfer, der bisher nahezu ungeschlagen ist, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), wird gegen den ehemaligen Champion und legendären Star der Organisation, Israel Adesanya,antreten.

Dieser hochkarätige Kampf findet am 5. Dezember dieses Jahres im Rahmen des nächsten großen UFC-Events in Saudi-Arabien als Main Event statt.

Aufeinandertreffen von Jugend und Erfahrung: Die Statistiken der beiden Kämpfer

In diesem Oktagon-Duell treffen zwei unterschiedliche Schulen und Stile aufeinander:

  • Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):

    Shara, der die Fans mit seinem Schlagstil, seinen Knie- und Fußtechniken begeistert, hat im professionellen MMA 18 Kämpfe bestritten, 17 Siege erzielt und nur 1 Niederlage hinnehmen müssen. Der Kampf gegen Adesanya ist das Sprungbrett für ihn, um in die Elite aufzusteigen und ein Anwärter auf den Meisterschaftsgürtel zu werden.

  • Israel Adesanya („The Last Stylebender“):

    Der nigerianische Star, der den Mittelgewichtsgürtel lange Zeit erfolgreich verteidigt hat, verfügt über enorme Erfahrung im Oktagon. Er hat 24 Siege und 6 Niederlagen auf seinem Konto. Für den ehemaligen Champion, der den Gürtel zurückerobern will, ist dieser Kampf eine Chance, seinen Status zu behaupten und an die Spitze zurückzukehren.

Vergleich der Kämpfer

Indikator

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)

Israel Adesanya

Anzahl der Kämpfe

18

30

Siege

17

24

Niederlagen

1

6

Status

Mittelgewichts-Star, Anwärter

Ehemaliger zweifacher UFC-Champion

Datum und Ort des Kampfes

5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event)

5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event)

Die Spannung des Turniers in Saudi-Arabien

Der Nahe Osten, insbesondere Saudi-Arabien, entwickelt sich in den letzten Jahren zum Zentrum der größten Kampfsport-Events. Das Duell zwischen Magomedov und Adesanya ist nicht nur der Hauptkampf des Abends, sondern ein Ereignis, das die Machtverhältnisse im Mittelgewicht neu definieren könnte.

Der Sieger wird zweifellos zum direkten Herausforderer auf den aktuellen Meisterschaftsgürtel der Division.

UFCSharabutdin MagomedovIsrael AdesanyaMMAKampfsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ilia Topuria enthüllt Details über den härtesten Kampf seiner KarriereIlia Topuria enthüllt Details über den härtesten Kampf seiner Karriere7 November 23:10Ramazon Temirov wendet sich nach schmerzhafter Niederlage an seine FansRamazon Temirov wendet sich nach schmerzhafter Niederlage an seine Fans3 November 08:09„Der Handschuh mit dem blauen Band“: Jon Jones kündigt Quiz für Fans an„Der Handschuh mit dem blauen Band“: Jon Jones kündigt Quiz für Fans an30 Oktober 08:24Der legendäre Jon Jones spricht über das umstrittenste Ereignis in der UFC-GeschichteDer legendäre Jon Jones spricht über das umstrittenste Ereignis in der UFC-Geschichte12 Oktober 07:12„UFC-Vertrag!“: Dana White wählt 4 Kämpfer aus„UFC-Vertrag!“: Dana White wählt 4 Kämpfer aus17 September 09:20UFC-Star Paulo Costa verbündet sich mit Eddie Hearn — Öffnet sich der Weg zum Boxen?UFC-Star Paulo Costa verbündet sich mit Eddie Hearn — Öffnet sich der Weg zum Boxen?11 September 09:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?