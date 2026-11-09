Der am meisten erwartete Kampf: UFC kündigt offiziell das Duell zwischen Shara Bullet und Israel Adesanya an
Die weltweit renommierteste Kampfsportliga, UFC, hat ein lang ersehntes Aufeinandertreffen im Mittelgewicht offiziell bestätigt. Der aufstrebende russische Kämpfer, der bisher nahezu ungeschlagen ist, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), wird gegen den ehemaligen Champion und legendären Star der Organisation, Israel Adesanya,antreten.
Dieser hochkarätige Kampf findet am 5. Dezember dieses Jahres im Rahmen des nächsten großen UFC-Events in Saudi-Arabien als Main Event statt.
Aufeinandertreffen von Jugend und Erfahrung: Die Statistiken der beiden Kämpfer
In diesem Oktagon-Duell treffen zwei unterschiedliche Schulen und Stile aufeinander:
Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):
Shara, der die Fans mit seinem Schlagstil, seinen Knie- und Fußtechniken begeistert, hat im professionellen MMA 18 Kämpfe bestritten, 17 Siege erzielt und nur 1 Niederlage hinnehmen müssen. Der Kampf gegen Adesanya ist das Sprungbrett für ihn, um in die Elite aufzusteigen und ein Anwärter auf den Meisterschaftsgürtel zu werden.
Israel Adesanya („The Last Stylebender“):
Der nigerianische Star, der den Mittelgewichtsgürtel lange Zeit erfolgreich verteidigt hat, verfügt über enorme Erfahrung im Oktagon. Er hat 24 Siege und 6 Niederlagen auf seinem Konto. Für den ehemaligen Champion, der den Gürtel zurückerobern will, ist dieser Kampf eine Chance, seinen Status zu behaupten und an die Spitze zurückzukehren.
Vergleich der Kämpfer
Indikator
Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)
Israel Adesanya
Anzahl der Kämpfe
18
30
Siege
17
24
Niederlagen
1
6
Status
Mittelgewichts-Star, Anwärter
Ehemaliger zweifacher UFC-Champion
Datum und Ort des Kampfes
5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event)
5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event)
Die Spannung des Turniers in Saudi-Arabien
Der Nahe Osten, insbesondere Saudi-Arabien, entwickelt sich in den letzten Jahren zum Zentrum der größten Kampfsport-Events. Das Duell zwischen Magomedov und Adesanya ist nicht nur der Hauptkampf des Abends, sondern ein Ereignis, das die Machtverhältnisse im Mittelgewicht neu definieren könnte.
Der Sieger wird zweifellos zum direkten Herausforderer auf den aktuellen Meisterschaftsgürtel der Division.
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