Die weltweit renommierteste Kampfsportliga, UFC, hat ein lang ersehntes Aufeinandertreffen im Mittelgewicht offiziell bestätigt. Der aufstrebende russische Kämpfer, der bisher nahezu ungeschlagen ist, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), wird gegen den ehemaligen Champion und legendären Star der Organisation, Israel Adesanya,antreten.

Dieser hochkarätige Kampf findet am 5. Dezember dieses Jahres im Rahmen des nächsten großen UFC-Events in Saudi-Arabien als Main Event statt.

Aufeinandertreffen von Jugend und Erfahrung: Die Statistiken der beiden Kämpfer

In diesem Oktagon-Duell treffen zwei unterschiedliche Schulen und Stile aufeinander:

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet): Shara, der die Fans mit seinem Schlagstil, seinen Knie- und Fußtechniken begeistert, hat im professionellen MMA 18 Kämpfe bestritten, 17 Siege erzielt und nur 1 Niederlage hinnehmen müssen. Der Kampf gegen Adesanya ist das Sprungbrett für ihn, um in die Elite aufzusteigen und ein Anwärter auf den Meisterschaftsgürtel zu werden.

Israel Adesanya („The Last Stylebender“): Der nigerianische Star, der den Mittelgewichtsgürtel lange Zeit erfolgreich verteidigt hat, verfügt über enorme Erfahrung im Oktagon. Er hat 24 Siege und 6 Niederlagen auf seinem Konto. Für den ehemaligen Champion, der den Gürtel zurückerobern will, ist dieser Kampf eine Chance, seinen Status zu behaupten und an die Spitze zurückzukehren.

Vergleich der Kämpfer

Indikator Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) Israel Adesanya Anzahl der Kämpfe 18 30 Siege 17 24 Niederlagen 1 6 Status Mittelgewichts-Star, Anwärter Ehemaliger zweifacher UFC-Champion Datum und Ort des Kampfes 5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event) 5. Dezember, Saudi-Arabien (Main Event)

Die Spannung des Turniers in Saudi-Arabien

Der Nahe Osten, insbesondere Saudi-Arabien, entwickelt sich in den letzten Jahren zum Zentrum der größten Kampfsport-Events. Das Duell zwischen Magomedov und Adesanya ist nicht nur der Hauptkampf des Abends, sondern ein Ereignis, das die Machtverhältnisse im Mittelgewicht neu definieren könnte.

Der Sieger wird zweifellos zum direkten Herausforderer auf den aktuellen Meisterschaftsgürtel der Division.