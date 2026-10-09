Die aktive Präsenz von Fußballern aus Zentralasien, insbesondere aus Usbekistan, auf europäischem Boden ist in den Fokus der internationalen Sportpresse gerückt. Der bekannte russische Sportjournalist Alexej Jakowenko betonte in seinem Artikel, dass der Karriereweg von Eldor Schomurodow als einzigartiger Katalysator und Sprungbrett für den Wechsel von Spielern aus der Region in die europäischen Top-Ligen fungiert hat.

Historische Erfolge bei der Weltmeisterschaft 2026 und der Zustrom junger Talente in verschiedene kontinentale Ligen haben eine neue Ära in der Entwicklung des usbekischen Fußballs eingeleitet.

Meisterwerk bei der WM: Schomurodows historisches Tor

Der Sommer 2026 ging in goldenen Buchstaben in die Geschichte des usbekischen Fußballs ein:

Historisches Debüt: Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil;

Anerkennung der Fans: Das spektakuläre Tor von Kapitän Eldor Schomurodow gegen die Demokratische Republik Kongo wurde laut Fan-Abstimmung zum besten Tor der Gruppenphase des Turniers gewählt;

FIFA-Bewertung: Der Weltfußballverband (FIFA) stufte diesen Treffer offiziell als eines der zwei schönsten Tore der gesamten Weltmeisterschaft ein.

Vom Risiko bei Rostow bis zu Genua und Rom: Eldors klassisches Sprungbrett

Schomurodows Weg in Europa wurde zu einem echten Leitfaden für zentralasiatische Spieler:

Skepsis überwinden: Als der Stürmer 2017 im Alter von 22 Jahren von Bunyodkor zu Rostow wechselte, kannte ihn in Russland kaum jemand. Rostow ging das Risiko ein und wurde belohnt – 18 Tore in 91 Spielen und in der Saison 2019/20 wurde er mit 11 Treffern zum besten Torschützen des Teams;

Sprung in die Serie A: Im Herbst 2020 kaufte ihn der traditionsreiche italienische Verein Genua für 8 Millionen Euro (plus 15 % Beteiligung bei einem Weiterverkauf);

Rekord von 17,5 Millionen: Ein Jahr später nahm die Roma den usbekischen Stürmer für 17,5 Millionen Euro plus Boni unter Vertrag. Nach Leihgeschäften bei Spezia und Cagliari stellte Schomurodow seine Torgefährlichkeit bei Istanbul Basaksehir in der Türkei wieder unter Beweis und wurde fest verpflichtet.

Ein anderer Weg: Husanows 40-Millionen-Transfer zuManchester City

Während Schomurodow den Weg über Russland ebnete, zeigte der Verteidiger Abdukodir Chusanow eine völlig neue und effiziente Route auf:

Die Belarus-Route: Chusanow wechselte direkt aus dem System von Bunyodkor zum Verein Energetik-BGU Minsk. Da belarussische Vereine weiterhin an europäischen Wettbewerben teilnehmen durften, konnte der junge Verteidiger schneller die Aufmerksamkeit internationaler Scouts auf sich ziehen;

Von Frankreich zu einem englischen Giganten: Nach anderthalb glanzvollen Jahren bei Lens verpflichtete der europäische GigantManchester CityChusanow im Januar 2025 für 40 Millionen Euro ;

Regionaler Rekord: Dieser Transfer stellte einen absoluten Rekord als teuerster Einkauf in der Geschichte des zentralasiatischen Fußballs auf.

Neue Welle: Die Expansion usbekischer Jugendlicher durch Europa

Dank des erfolgreichen Präzedenzfalls von Schomurodow und Chusanow erobert die neue Generation des usbekischen Fußballs heute aktiv ausländische Ligen:

Umarali Rachmonalijew – spielt für den aserbaidschanischen Meister Sabah in der UEFA Champions League;

Bechrus Karimow – unterschrieb nach der Weltmeisterschaft beim starken Schweizer Club Lugano;

Jahongir O‘rozow – wechselte zum Rubin Kasan in die russische Premier-Liga;

Mahmudjon Mahamadjonow – festigt seinen Platz im Kader von Dynamo Machatschkala;

Abbosbek Fajsullajew – nachdem er bei ZSKA Moskau zum Shootingstar wurde, glänzt er nun in der türkischen Süper Lig in derselben Liga wie Eldor Schomurodow.

Europäische Top-Clubs betrachten Zentralasien nicht mehr als Randregion, sondern als Quelle für physisch starke, taktisch versierte und kostengünstige Talente. Dies deutet darauf hin, dass in naher Zukunft noch mehr usbekische Spieler in den Top-5-Ligen auftauchen werden.