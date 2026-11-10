Mann rettet in Almaty einen Welpen aus einem Fluss, während er mit seiner Tochter spazieren geht (Video)

In der kasachischen Stadt Almaty rannte ein Mann, der mit seiner kleinen Tochter spazieren ging, los, um einen Welpen zu retten, der in einen Fluss gefallen war. Ein Video, das zeigt, wie er ohne zu zögern nach dem Tier griff, um es aus dem Wasser zu ziehen, verbreitete sich in den sozialen Medien.

Lokalen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 9. November gegen 08:15 Uhr morgens in der Nähe des Wohnkomplexes River City beim Sairan-See. Der Mann bemerkte den Welpen im Wasser, während er mit seiner Tochter unterwegs war, und eilte sofort zur Hilfe.

Der Vorfall wurde von einem zufälligen Zeugen gefilmt. Die Autorin des Videos gab an, gesehen zu haben, wie der Mann mit seiner kleinen Tochter spazieren ging. Während der Mann zur Rettung des Welpen rannte, wurde das Mädchen von einer Freundin der Frau, die das Video aufnahm, beaufsichtigt.

Die Frau, die das Video in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, möchte den Helden finden, um ihm für die Rettung des Tierlebens zu danken. Bisher gibt es keine Informationen über die Identität des Mannes.

Die Aufnahmen lösten bei den Nutzern sozialer Medien große Anteilnahme aus. Viele lobten die selbstlose Hilfe des Mannes und würdigten seine Menschlichkeit und Liebe zu Tieren.