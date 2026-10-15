Der 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League endete mit unerwarteten Ergebnissen, hohen Spielständen und echten Thrillern.

In England unterlag der amtierende Meister PSG auswärts bei Manchester City, während in der italienischen Hauptstadt der Madrider Klub Real Madrid wenige Minuten vor Schluss einen 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg verwandelte und damit eines der spektakulärsten Comebacks der Turniergeschichte zeigte.

Drama im Etihad: Khusanov in der Startelf, doch City war chancenlos

Das Spitzenspiel des Spieltags fand in Manchester statt, wo der französische Meister PSG einen souveränen Sieg gegen die Gastgeber einfuhr (2:4):

Abdukodir Khusanov spielte 90 Minuten: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft stand in der Startelf der „Citizens“ und spielte durch;

Die Angriffe der Pariser in der ersten Halbzeit: Die Gäste trafen durch Doué (13.), Dembélé (15.) und Vitinha (32.) und sorgten für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit legte Akliouche (62.) einen weiteren Treffer nach;

Haalands Doppelpack reichte nicht: Erling Haaland (53., 75.) verkürzte zweimal. In der 90. Minute vergab Torres aufseiten der Pariser einen Elfmeter;

Tabelle: PSG übernahm mit 6 Punkten die Tabellenführung, während das Team von Pep Guardiola mit 3 Punkten auf den 17. Platz abrutschte.

Wunder in Rom: Real erzielt drei Tore in 6 Minuten

Das Duell zwischen der Roma und Real Madrid in Rom endete mit einem Drama, das in die Geschichte des Wettbewerbs eingehen wird:

Souveräne Führung der Roma: Nach einem Tor von De Roon und einem Doppelpack von Malen führten die Römer bis zur 80. Minute mit 3:1 (Mbappé hatte in der 25. Minute für Madrid verkürzt);

6 Minuten Sturm: Kurz vor Spielende zeigte Madrid Charakter – Espi (84.), der eingewechselte Endrick (86.) und Antonio Rüdiger (90.) trafen nacheinander und drehten das 1:3 fantastisch auf 3:4 ;

Wichtige drei Punkte: Die Schützlinge von Carlo Ancelotti erhöhten ihr Punktekonto auf 6 und kletterten auf den 8. Platz. Die Roma blieb mit 1 Punkt auf dem 25. Rang.

Die übrigen Spiele des Spieltags: Kantersiege und eine Sensation in der Arktis

Auch in den anderen Partien des 2. Spieltags gab es bemerkenswerte Ergebnisse:

Aston Villa – Fenerbahçe – 6:0: Der Klub aus Birmingham zerlegte die türkische Defensive. Nicolas Jackson und Ross Barkley erzielten jeweils einen Doppelpack;

Bodø/Glimt – Borussia Dortmund – 1:0: Im kalten Norden Norwegens verlor Dortmund überraschend durch ein spätes Tor von Søvold;

Betis – Porto – 3:2: In einem spannenden Spiel in Sevilla verwandelte Isco in der 84. Minute einen Elfmeter und sicherte den Spaniern den wichtigen Sieg;

Schachtar Donezk – AEK – 3:1: Der Donezker Klub drehte einen 0:1-Rückstand und antwortete am Ende mit drei Toren;

Slovan Bratislava – Stuttgart – 0:3: Der deutsche Klub gewann auswärts deutlich und festigte mit 6 Punkten den 4. Tabellenplatz.

Der Kampf in der Ligaphase der Champions League wird immer intensiver, jeder Fehler der Giganten hat große Auswirkungen auf die Platzierungen.