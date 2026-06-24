Spielerbewertungen nach dem Spiel Usbekistan gegen Portugal
Die usbekische Nationalmannschaft trat in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Portugal an. Nach dem Spiel bewertete Flashscore die Leistungen der Spieler.
Die höchste Bewertung für Usbekistan erhielt Eldor Shomurodov. Der Kapitän der Nationalmannschaft bekam eine 6,9. Azizbek Mozgovoy, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, erzielte mit 6,7 das zweitbeste Ergebnis im Team.
Spielerbewertungen:
• Eldor Shomurodov — 6,9
• Azizbek Mozgovoy — 6,7
• Xojiakbar Alijonov — 6,5
• Abduqodir Husanov — 6,4
• Abbosbek Fayzullayev — 6,2
• Igor Sergeyev — 6,2
• Bobur Karimov — 6,1
• Azizbek G‘aniyev — 6,0
• Odiljon Hamrobekov — 6,0
• Sherzod Nasrullayev — 6,0
• Rustam Ashurmatov — 5,9
• Otabek Shukurov — 5,6
• Alisher Abdullayev — 5,6
• Abduvohid Ne’matov — 5,4
Unter den Spielern in der Startformation erhielt Abduqodir Husanov nach Shomurodov die höchste Bewertung. Torhüter Abduvohid Ne’matov erhielt mit 5,4 die niedrigste Punktzahl im Team.
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