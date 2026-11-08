Javohir Ummataliyev besiegt spanischen Gegner bei prestigeträchtigem Queensberry-Abend

In der englischen Stadt Manchester begann ein großer Profiboxabend, organisiert von einem der weltweit führenden Promoter, Queensberry Promotions mit einer erfreulichen Nachricht für die usbekischen Boxfans.

Im Rahmen dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs stieg unser junger und hoffnungsvoller Faustkämpfer Javohir Ummataliyev zu einem wichtigen Ranglistenkampf gegen seinen erfahrenen spanischen Gegner Atakayte Santana in den Ring.

Volle 6 Runden Dominanz und das Urteil der Punktrichter

Javohir Ummataliyev demonstrierte vor den Augen der britischen Fans seine hohe technische und taktische Vorbereitung:

Distanzkontrolle: Vom ersten Moment des Kampfes an übernahm Ummataliyev durch präzise Schläge und flinke Bewegungen die Kontrolle über das Tempo;

Kompromissloser Kampf: Obwohl der Spanier Atakayte Santana mehrmals versuchte, zum Gegenangriff überzugehen, agierte unser Vertreter in der Defensive souverän und ließ seinem Gegner keine Chance;

Einstimmiges Urteil der Punktrichter: Am Ende des spannenden, über 6 Runden dauernden Kampfes erkannten die Punktrichter einstimmig die Überlegenheit von Javohir Ummataliyev an und sprachen unserem Landsmann den Sieg zu.

Profi-Rekord auf 3-0 ausgebaut

Dieser Erfolg in Manchester markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere unseres 20-jährigen Boxers: