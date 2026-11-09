Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?

Am 12. Spieltag der spanischen La Liga findet das lang erwartete Spitzenspiel statt. Der katalanische FC Barcelona reist nach Madrid, um sich im Stadion Cívitas Metropolitano mit dem von Diego Simeone trainierten Atlético Madrid zu messen.

Vor dem prinzipiellen und intensiven Duell, das um 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit) angepfiffen wird, wurden die offiziellen Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Schnelle Angriffe und ein starkes Mittelfeld: Die Aufstellungen sind da

Beide Trainerstäbe schicken ihre stärkstmöglichen Formationen auf den Platz:

Die jungen und dynamischen Flügel von Barcelona: Im Angriff agiert das Trio Lamine Yamal, Raphinha und Gordon, während das Mittelfeld von Pedri, Fermín und Bernal kontrolliert wird;

Die erfahrene Defensive und Álvarez bei Atlético: Jan Oblak hütet das Tor, während Julián Álvarez, Lee Kang-in und Giuliano Simeone für den Druck auf die gegnerische Abwehr verantwortlich sind.

Spielbericht und vollständige Aufstellungen

La Liga. 12. Spieltag Atlético — Barcelona 8. November, Stadion Metropolitano Anstoßzeit: 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit)

Atlético (Madrid): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Bedeutung in der Tabelle

Dieses Duell ist entscheidend für die Tabellenspitze und das Kräfteverhältnis im Titelrennen. Während Barcelona versucht, mit 3 wichtigen Punkten aus Madrid zurückzukehren und die Führung zu festigen, will Atlético vor heimischer Kulisse die Katalanen stoppen und den Rückstand verkürzen.