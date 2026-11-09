Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?

·21·Sport
Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?

Am 12. Spieltag der spanischen La Liga findet das lang erwartete Spitzenspiel statt. Der katalanische FC Barcelona reist nach Madrid, um sich im Stadion Cívitas Metropolitano mit dem von Diego Simeone trainierten Atlético Madrid zu messen.

Vor dem prinzipiellen und intensiven Duell, das um 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit) angepfiffen wird, wurden die offiziellen Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Schnelle Angriffe und ein starkes Mittelfeld: Die Aufstellungen sind da

Beide Trainerstäbe schicken ihre stärkstmöglichen Formationen auf den Platz:

  • Die jungen und dynamischen Flügel von Barcelona: Im Angriff agiert das Trio Lamine Yamal, Raphinha und Gordon, während das Mittelfeld von Pedri, Fermín und Bernal kontrolliert wird;

  • Die erfahrene Defensive und Álvarez bei Atlético: Jan Oblak hütet das Tor, während Julián Álvarez, Lee Kang-in und Giuliano Simeone für den Druck auf die gegnerische Abwehr verantwortlich sind.

Spielbericht und vollständige Aufstellungen

  • La Liga. 12. Spieltag

    Atlético — Barcelona

    8. November, Stadion Metropolitano

    Anstoßzeit: 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit)

  • Atlético (Madrid):

    Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Julián Álvarez.

  • Barcelona:

    Joan García, Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Bedeutung in der Tabelle

Dieses Duell ist entscheidend für die Tabellenspitze und das Kräfteverhältnis im Titelrennen. Während Barcelona versucht, mit 3 wichtigen Punkten aus Madrid zurückzukehren und die Führung zu festigen, will Atlético vor heimischer Kulisse die Katalanen stoppen und den Rückstand verkürzen.

La LigaFC BarcelonaAtlético MadridFußballSpanien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atlético feiert souveränen Auswärtssieg und übernimmt die Tabellenführung in La LigaAtlético feiert souveränen Auswärtssieg und übernimmt die Tabellenführung in La Liga31 Oktober 19:58Atlético Madrid besiegt Deportivo und festigt den 2. PlatzAtlético Madrid besiegt Deportivo und festigt den 2. Platz25 Oktober 08:50Drama in der 90. Minute: Atlético besiegt Espanyol in BarcelonaDrama in der 90. Minute: Atlético besiegt Espanyol in Barcelona17 Oktober 19:18Hans-Dieter Flick offenbart das Hauptziel von Barcelona nach den NiederlagenHans-Dieter Flick offenbart das Hauptziel von Barcelona nach den Niederlagen3 November 20:32Wen will Flick? Die wichtigsten Transferziele des FC Barcelona im Januar enthülltWen will Flick? Die wichtigsten Transferziele des FC Barcelona im Januar enthüllt31 Oktober 17:32Nach Interesse aus der Premier League: Giuliano Simeone trifft Entscheidung über seine ZukunftNach Interesse aus der Premier League: Giuliano Simeone trifft Entscheidung über seine Zukunft11 Oktober 13:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester