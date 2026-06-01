Wildberries startet KI-gestützte Produktvergleichsfunktion

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Wildberries startet KI-gestützte Produktvergleichsfunktion

Der Marktplatz Wildberries hat mit dem Testen einer KI-basierten „Smart Comparison“-Funktion begonnen, um die Produktauswahl für Nutzer zu erleichtern. Laut dem Pressedienst des Gemeinschaftsunternehmens Wildberries & Russ ermöglicht dieses Tool die Auswahl mehrerer Produkte, um eine strukturierte Analyse ihrer Hauptunterschiede, Vor- und Nachteile zu erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptziel der neuen Funktion ist es, dem Nutzer eine kurze und verständliche Empfehlung zu geben, welches Produkt für einen bestimmten Zweck, wie Arbeit, Studium oder Spiele, am besten geeignet ist. Laut Produktdirektorin Kristina Moshko hilft dieses Tool, Nutzerprobleme direkt auf der Plattform zu lösen, ohne andere Websites besuchen zu müssen.

Die Entwickler sind der Meinung, dass die „Smart Comparison“-Funktion besonders in Kategorien mit komplexen technischen Spezifikationen wie Elektronik, Haushaltsgeräten und Ausrüstung nützlich ist. Anstatt Dutzende von Parametern manuell zu vergleichen, erhält der Käufer nun eine einfache und verständliche Erklärung von der KI.

Das Unternehmen plant, dieses Tool basierend auf Nutzerfeedback weiter zu verbessern. Diese Neuerung ist eine Fortsetzung der KI-Szenarien auf der Wildberries-Plattform, die bereits eine virtuelle Umkleidekabine, eine intelligente Suche per Foto und eine KI-gestützte Zusammenfassung von Bewertungen umfasst.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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