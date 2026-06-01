Revolution in der Batterietechnologie: ElectrolyteGPT erstellt neue Formeln in Sekunden

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Revolution in der Batterietechnologie: ElectrolyteGPT erstellt neue Formeln in Sekunden

Forscher der Pritzker School of Molecular Engineering an der University of Chicago haben ein neues KI-Modell namens ElectrolyteGPT entwickelt. Diese Technologie kann nicht nur einzelne chemische Komponenten für Batterien auswählen, sondern fertige Elektrolytformeln erstellen. Elektrolyte sind Schlüsselelemente moderner Batterien, deren Zusammensetzung Kapazität, Ladegeschwindigkeit und Sicherheit direkt beeinflusst. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Entwicklung neuer Elektrolyte ist eine der komplexesten Aufgaben der Materialwissenschaft, da die Anzahl potenzieller Moleküle 10⁷⁰ übersteigt. Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen bietet das ElectrolyteGPT-Modell fertige Rezepte an, die Konzentrationen und Mischverhältnisse der Komponenten enthalten. Dieser Prozess ist um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Laborforschung.

Das Team unter der Leitung von Professor Chibueze Amanchukwu testete die Empfehlungen des neuronalen Netzes im Labor. Die Ergebnisse zeigten, dass einige der von der KI vorgeschlagenen Zusammensetzungen in ihren Eigenschaften mit Lösungen in modernsten Lithium-Metall-Batterien konkurrieren können. Dies beweist, dass KI auf dem Niveau erfahrener Experten für Materialdesign arbeiten kann.

Während des Trainings des Systems erstellten die Wissenschaftler eine spezielle Datenbank. In der Anfangsphase stützte sich das Modell auf pharmazeutische Daten, um medizinische Moleküle vorzuschlagen. Nach einer erneuten Schulung mit elektrolytspezifischen Verbindungen begann ElectrolyteGPT jedoch, chemisch stabile und für Batterien nützliche Zusammensetzungen zu erstellen.

Derzeit werden alle KI-Vorschläge im Labor überprüft. Dennoch analysiert ElectrolyteGPT neue Materialvarianten viel schneller als Menschen. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Entwicklung effizienterer Batterien für Elektrofahrzeuge, Gadgets und Energiespeichersysteme in Zukunft erheblich beschleunigen wird.

ElectrolyteGPTKünstliche IntelligenzBatterieTechnologieEnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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