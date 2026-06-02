Aigo Starlight EV Quiet Platinum: Geräuschlose Netzteile bis 1000 W

Aigo hat die Starlight EV Quiet Platinum Netzteilserie mit vollmodularem Design vorgestellt. Die neue Linie umfasst Modelle mit 850 W und 1000 W Leistung. Der Startpreis für diese Geräte auf dem chinesischen Markt liegt bei 569 Yuan, was etwa 85 Dollar entspricht. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptmerkmal der neuen Netzteile ist ihr extrem geräuscharmer Betrieb. Die Geräte sind nach dem PPLP Dual S-Level Silent Operation Standard zertifiziert, wodurch der Geräuschpegel selbst unter hoher Last bei etwa 25 dBA bleibt. Für die Kühlung sorgt ein 135-mm-Lüfter mit hydrodynamischem Lager.

Technisch entsprechen die Netzteile dem ATX 3.1 Standard und unterstützen die PCIe 5.1 Schnittstelle. Ein spezieller 16-Pin-Anschluss, der bis zu 600 W Leistung für moderne Grafikkarten liefern kann, ist ebenfalls vorhanden. Antivibrationselemente im Gehäuse dienen zur Reduzierung von Resonanzen.

Die Konstruktion verwendet hochwertige japanische Kondensatoren, einen Kupferkühler mit Wärmeleitpads und vollständig verzinnte Kabel. Dies gewährleistet einen langlebigen und stabilen Betrieb des Geräts. Die Aigo Starlight EV Quiet Platinum Serie richtet sich an Nutzer, die sowohl Effizienz als auch Stille schätzen.